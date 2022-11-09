中職／兄弟面子、裡子雙贏 桃猿握5場主場優勢用不到

台灣大賽4場落幕，中信兄弟隊成為面子、裡子雙贏的最大贏家，從季後挑戰賽到總冠軍賽共打了4場主場賽事，樂天桃猿隊僅2場，今年全年勝率第一的最大優勢就是握有總冠軍賽5場主場優勢，結果沒用到。

兄弟從季後挑戰賽闖關，在洲際的第1場、第3場票房分別是1萬7216、7925人，總冠軍賽在客場已搶兩勝的情況下，帶動回到主場的第3、4戰票房火熱，昨役開出1萬7112人，今天湧入2萬人滿場，兩戰票房、商品收入帶財近4000萬。

猿隊最終只打了2場主場結束今年賽季，首戰1萬4132人進場，此戰為1萬1392人，儘管仍有破萬場面，卻是猿象對戰的台灣大賽桃園最差票房。

味全龍隊在季後挑戰賽有1場主場，第2戰在天母開出9885人進場，無緣破萬，但已是季後挑戰賽史上第5高票房。