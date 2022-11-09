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中職／中信兄弟2連霸！再多質疑不動搖 林威助用2冠、8戰全勝回應

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中職／中信兄弟二連霸！再多質疑不動搖 林威助用2冠、8戰全勝回應

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟直落四擊敗樂天桃猿，拿下台灣大賽總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟直落四擊敗樂天桃猿，拿下台灣大賽總冠軍。記者黃仲裕／攝影

去年為中信兄弟隊中止7年6亞的悲情，總教練林威助今天讓神話更加金碧輝煌，連續兩年都在總冠軍賽以直落4清盤對手，台灣大賽領軍8戰全勝，回顧上半季多項決策遭到質疑，故事的結局證明他就是會贏的人。

兄弟去年奪冠，本季戰力維持完整且洋投陣容更加強大，季前就組軍德保拉、泰迪、象魔力3張王牌，問鼎二連霸的氣勢在球季未開打就拉到頂峰，但進入賽季後卻非如此。

兄弟主力打者先後陷入低潮，投手戰力也浮現隱憂，連續的洋投投1休4引起諸多質疑，球迷紛紛協尋土投先發去哪了；因後防不穩，將去年第一指名的呂彥青放到牛棚，亦是飽受質疑的調度之一。

兄弟將呂彥青放進牛棚是不得不為，卻因此找出一名可靠的終結者，本季擔任最後一道防線時，繳出防禦率0.66、每局被上壘率0.98的超狂成績，半季就為兄弟貢獻20救援成功。

泰迪、象魔力的離開，開啟洋捕福來喜升上一軍的機會，帶動本土投手成績全面升級；球季尾聲找來的泰樂，也在季後挑戰賽、總冠軍賽各貢獻1場優質先發，許多在當時看來沒有選擇餘地的決定，最終都成為兄弟登頂的每一步棋。

林威助麾下的兄弟，去年橫掃統一獅隊，今年再清盤樂天桃猿隊，成為他不敗神話之下的配角，台灣大賽8連勝為史上第一人，上半季對他的再多質疑，如今都是泡沫，冠軍就是「助總」最霸氣的回應。

中信兄弟隊總教練林威助。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者黃仲裕／攝影

呂彥青 牛棚 台灣大賽

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