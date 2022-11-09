少棒／龜山奪重光盃第5冠 福林「昇龍拳」奏效保住季軍

第14屆重光盃今天進行最終決賽，桃園市龜山國小「倒吃甘蔗」，開幕賽吞敗後愈戰愈勇，冠軍賽以16：6力克大黑馬南投縣新街國小，隊史第5次封王，上屆冠軍台北市福林國小獲得季軍。

龜山首戰4：5不敵竹縣關西國小，是2017年後首次在開幕戰輸球，接下來比賽回穩，今天冠軍賽首局被連敲4支安打、失兩分，緊急派上王牌投手范宸竣，球速幾乎都超過110公里，投2.1局飆出6次三振，隊友第2局灌進13分逆轉戰局。

龜山總教練李政達表示，球隊目前投手陣容堅強，本屆目標就是練出更多先發投手，雖然原本設定的第2、3號先發表現沒有很好，但上場投球就有8人，希望用車輪戰讓大家都能上場，畢竟是有轉播的比賽，小朋友都很想表現。

范宸竣在10月桃園盃助隊奪冠，今天剛猛速球又讓場邊驚呼連連，投2.1局送出6K，但因體力下滑失3分。李政達說：「他很像之前的學長李灝宇，身材、爆發力都不輸，但兩人個性差很多，學長很豪邁，他比較內斂，所以要不斷提升他的信心。」

范宸竣在本屆重光盃還以3支全壘打、12分打點包辦兩大獎項，笑說：「其實平常打擊練得比較多，不知道為什麼球速比別人快，可能有一點點天分吧。」

阿美族的范宸竣，舅舅是中信兄弟隊退役投手張凱倫，從小對棒球就很有興趣，但入門時很挫折，「覺得棒球滿難的，打了兩年都沒抓到感覺，直到小六才有點開竅。」雖然未和張凱倫丟過球，范宸竣仍常跟舅舅聯絡，吸收一些意見，希望在棒球路上走得更穩。

8度參賽的新街，今年火力驚人，預賽加淘汰賽6場比賽攻下72分，包括田禹佐在8強賽再見三壘打，以15：14氣走台東縣卑南，準決賽再贏衛冕軍福林，隊史首度晉級冠軍戰，新街總教練、前中信鯨隊球星紀俊麟將功勞歸給學生。

「這批孩子不怕落後，我們今年很多場都是落後、平手到逆轉，這次重光盃也好多場是後來居上，其實連我自己都在找原因，他們真的很棒。」紀俊麟說：「他們很有凝聚力，隊長金祥恩會帶頭，每天回去彼此討論下一場會對誰，代表他們確信自己這一場會贏，跟一般小孩子很不一樣，非常積極。」

福林在季軍賽5局下滿壘時，靠楊閎宇二壘打攻下超前2分，終場5：3力克桃園市中平，隊員在一度落後時突然吼起「昇龍拳」彷彿成了逆轉密碼。

楊閎宇笑說：「有一位常來看我們比賽的伯伯，會帶著我們喊昇龍拳，我們就跟著喊，今天好像很有用。」

冠軍賽後頒獎典禮，主辦單位財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫授獎，打擊獎前3名依序是金祥恩（新街，打擊率7成50）、吳昀熹（龜山，打擊率6成67）、張宇廷（中平，打擊率6成50）。