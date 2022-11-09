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中職／王溢正1.2局最短命先發 終結必勝神話

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
王溢正先發1.2局失2分退場。記者黃仲裕／攝影
王溢正先發1.2局失2分退場。記者黃仲裕／攝影

王溢正在總冠軍賽的5戰5勝神話，今天確定無法添破紀錄的第6勝，扛起總冠軍賽第4戰先發，僅撐1.2局被敲5安打、失2分，在樂天桃猿隊以1：2落後中信兄弟隊之際，帶著敗投資格退場。

王溢正過去在總冠軍賽戰無不克，5場登板拿下5勝，勝場數已與統一獅隊洋投海克曼並列聯盟紀錄，其中4場是面對兄弟，卻無法在今天再次複製神話。

王溢正首局只投4球，已被岳政華二壘打、江坤宇一壘打串聯攻破城池；猿隊靠廖健富2局上掃出陽春砲，才剛短暫追平戰局，但兄弟的安打總能在需要的時候到來，2局下馬上出現3支安打的串聯，兄弟再搶下超前分，也打退了王溢正。

王溢正過去5場台灣大賽先發最短5.2局、最長9局，37歲的「姊姊」，今天以1.2局「閃退」，寫下生涯在總冠軍賽的最短局數紀錄，也會是他第一場沒有勝投進袋的出賽。

王溢正 樂天桃猿

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