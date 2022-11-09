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中職／修習必修的比賽學分 陳文杰從二軍王到主力外野

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊外野手陳文杰。本報資料照片
中信兄弟隊外野手陳文杰。本報資料照片

中信兄弟隊外野手陳文杰本季破繭而出的表現，蔓延到總冠軍賽依然稱職，前3戰場場敲安，從過去的「二軍王」，到現在能在一軍總冠軍賽場上自在揮灑，陳文杰說如今更平靜的自己，都是來自於比賽場次的累積。

陳文杰2017、2021年參與總冠軍賽，都非主力先發，今年以先發第5棒、左外野手投入台灣大賽，他認為心態上沒有太大差別，「去年就覺得很有參與感、全力以赴，今年上場比較多，但不會覺得打第5棒就要扛起什麼。」

要真說有什麼差別，他認為是更冷靜的自己。陳文杰形容，「有種很像已經進入比較平穩的狀態，一直在學習，今年有點到自己理想中的樣子，情緒起伏比較不會那麼大。」

生涯掃蕩9座二軍打擊獎項，陳文杰生涯背負的期待值比別人更高，他也因此對自己上一軍的成績有很大期待，當結果不如預期時，「會覺得為什麼我上來後就是打不好。」他說：「現在就是去接受，不是每個人都可以一上來就馬上抓到感覺。」如今談起這件事，還能自嘲：「誰叫我那時二軍不小心打那麼好。」

陳文杰提到，對自己而言，最難的一課是怎樣做到不先去擔心結果，「以前聽學長講，我以為我可以用想法馬上學會，但我是透過比賽才學到這些。」他認為2020年總教練丘昌榮、2021年起總教練林威助，給了自己越來越多出賽，開始大量累積經驗，「看過很多場面後，頭腦很清晰，知道自己在什麼狀況該做什麼。」

兄弟打擊教練平野惠一今年也灌輸很多觀念，陳文杰透露印象很深的是，「他告訴我們，3成打擊率算是好的打者，失敗率也有7成，但這7成的失敗中也要想辦法把內容做好。」

陳文杰 丘昌榮 中信兄弟

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