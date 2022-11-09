威力盃／陳致嘉職棒夢起點在此 楊鈺翔更有難忘回憶

花蓮台彩威力盃全國少棒賽第10屆將在今年12月3日開打，十年來培育出不少職棒好手，台鋼雄鷹隊陳致嘉因參加第1屆而立下職棒目標，在今年圓夢，味全龍隊楊鈺翔去年被統一獅隊林子豪敲出安打，兩人也都是威力盃第1屆成員。

回顧首屆賽事，光是地主花蓮紅隊就誕生了陳致嘉、楊鈺翔、馬傑森三名職棒好手，馬傑森、楊鈺翔都是在2020年進入中職，分別加盟樂天桃猿隊、龍隊，陳致嘉則是在今年加入剛成立的台鋼雄鷹隊，馬傑森現在更隨隊參加總冠軍賽。

威力盃第10屆開賽記者會找來陳致嘉、楊鈺翔參加，陳致嘉表示，那是個人生涯第一個大比賽，獲得許多難得經驗，也更堅定打職棒的心願，「花蓮很少大比賽，有這樣的機會很難得。」

陳致嘉在2020年第一次選秀沒上，心情上有點難過，但也激勵自己在大學更努力，後來在今年獲得台鋼青睞，成為創隊成員之一，陳致嘉說：「鬆了一口氣，感覺過去的努力終於有了回報。」

第1屆威力盃也是楊鈺翔個人的最後一屆，當時六年級的他，因為對內高度競爭，沒有等到上場機會，楊鈺翔說：「很可惜，因為賽事強度很高，跟小馬聯盟（國際賽）等級差不多。」

楊鈺翔記得那年的新北市隊實力堅強，陣中有林子豪、林子崴和何恆佑等現任職棒球員，巧合的是，楊鈺翔去年在8月14日迎來一軍生涯初先發，在2局上被林子豪敲出一支二壘安打，讓他到現在都印象深刻，在威力盃沒機會對決的打者，到了職棒再相逢。