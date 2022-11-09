中職／跌撞走到封王前最後一哩路 助總：年輕、板凳有撐起來

中信兄弟隊今天力拚4戰結束總冠軍賽，在台中洲際球場拋下封王彩帶，在大賽前夕回顧今年一路走來，總教練林威助點名兩次疫情考驗很辛苦，感謝年輕、板凳球員撐起來，才有今年成績。

兄弟去年捧回久違的總冠軍，今年再戰台灣大賽，兩年之間先發外野陣容有大幅變動，去年為陳子豪、詹子賢、岳政華，今年僅剩岳政華固守中線，左右兩邊換上陳文杰、林書逸，還有比賽後段替補的守備組宋晟睿，陳子豪改放指定打擊，詹子賢則是退居代打。

林威助指出，球隊在外野有良性競爭，對外野比較不擔心，「希望內野也可以有良性競爭，這也是其他教練平常努力在做的，讓原本先發選手有危機感是好事。」

岳政華7月底藉疫情支援名單回到一軍後，在第一棒、中外野的角色上發揮稱職，展現在二軍苦練成果；兄弟季中因疫情鬧先發投手荒時，也有多位本土投手聯手撐起戰線。

林威助期許看到更多選手把握住機會，「希望球員從二軍上來前，準備好自己，機會來了不要放掉，展現在二軍有的態度，今年有幾位投手在疫情有竄起，希望可以持續，一軍板凳球員希望也有這樣的心態。」