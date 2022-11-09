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中職／心跳加速不是第一次 陳晨威緩一下衝出5成打擊率

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
桃猿陳晨威。 中央社
桃猿陳晨威。 中央社

樂天桃猿隊陳晨威系列賽火燙，昨天卻出現令人擔憂的畫面，在5局的打席前心跳加速、呼吸不順，他說並非第一次，自己知道一下子就可以緩過來，因此希望續留場上。

陳晨威5局上擔任首位打者，卻遲遲未走進打擊區，轉播鏡頭捕捉到他撫著胸口喘氣，看起來不太舒服，下一棒的林立也跟在他的身邊關心狀況，陳晨威示意可以續戰，該打席最終是一支二壘打。

陳晨威透露，從大學時期就有這樣的狀況，也有做過檢查，心電圖都是正常，幾年下來偶爾會碰到類似狀況，只是過往時間比較短暫，「今年也是有，只是一下下，所以不會讓你們發現。」昨天則是時間比較長一點，且正好在他的打席，才因此都在鏡頭捕捉下曝光。

「教練有問，但我知道過一陣子就會好，所以希望繼續留在場上。」陳晨威表示，當下突然感覺呼吸不順、心跳很快，因為有過多次經驗，知道緩一下就可以，不希望就此退場。後來雖上場打擊，但心跳還是比較快一點，剛好5局下兄弟的進攻時間比較長，也有暫停時間，「讓我多休一點，調整回來，後面局數都是正常。」

陳晨威在前3戰已有6安打、打擊率5成，總冠軍賽狀況火燙不是第一次，2019年時也有3成46的高檔打擊率，他對此認為，「知道是重要的比賽，所以會更專注在場上，做自己能做到的，很認真對待每一顆球，不管守備也好、打擊也好。」

猿隊在系列賽處於0勝3敗落後，不只對陳晨威來說是初體驗，對猿隊許多征戰沙場多年的老將同樣是其所未聞，陳晨威也坦言：「3比0這種情況，以學長們來說也沒有遇過，心情要調整好自己狀況，畢竟沒有遇過，還是希望大家互相鼓勵，不要讓對手輕易的解決，互相鼓勵、給信心，在他們拿到4勝前，一樣全力以赴去打每一場球。」

陳晨威 樂天桃猿 林立

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