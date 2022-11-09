中職／說好不變一夜轉念 曾豪駒目標全員上班到周日

樂天桃猿隊距離結束賽季只差1敗，今天打線再次大搬風，將打擊狀況最火燙的陳晨威挪到第一棒，總教練曾豪駒笑答：「改變，就是希望能讓你們（媒體）多上幾天班，讓你們上到禮拜天。」

退無可退的第4戰，猿隊先發打線出爐，系列賽敲出6安打、打擊率5成的陳晨威，今天扛第一棒，成晉、林立第二、三棒，期望成功「點火」；此外，捕手首度換上嚴宏鈞，郭永維扛三壘。

昨天賽後表態不會更動陳晨威棒次，今天還是決定將他從第九棒改到第一棒，曾豪駒坦言，經過一夜後轉念，「昨天大致在攻擊上，阿立、成晉都不錯，但是得分沒那麼理想，想說排一個比較可以掌握的、把狀況好的排在一起。」梁家榮昨天打擊上有點緊繃、放不開，林泓育則是連續蹲捕感覺身體有點疲勞，因此先退出先發打線。

連續兩戰打線大變動，曾豪駒也說傷腦筋一定有，如果可以，當然不要變動是最好，但現在只能想辦法讓運轉更順暢。

猿隊全力爭取將戰線帶回桃園，今天投手全員待命，包括洋投狂威，曾豪駒說：「要有今天，才有後天，大家都會準備好。」