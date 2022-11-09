威力盃／十年有成培育職棒好手 地主花蓮集訓備戰

花蓮台彩威力盃全國少棒賽進入第10屆，將在12月3日於花蓮國福棒壘球場開打，全國20支隊伍經歷4天戰役，一爭冠軍最高的百萬獎金，地主花蓮縣隊伍已經開訓，去年奪得隊史第5冠的桃園市更要尋求衛冕。

威力盃緣起於2012年12月6日，當時威力彩3名得主之一為花蓮人，有感於花蓮孩子們到外地比賽的舟車勞頓，因此捐出台幣1.2億元，由花蓮縣政府與中國信託慈善基金會共同協助，在花蓮舉辦高強度全國賽事。

今日開賽記者會上，花蓮縣長徐榛蔚透過縣府人員代為致詞，感謝這位神秘捐助人，威力盃的創立給予花蓮孩子與外縣市選手切磋的機會，也推廣花蓮的好山、好水、好空氣，並培育基層棒球，讓更多選手能夠被發現，歡迎大家12月時到花蓮遊玩。

台灣彩券總經理謝志宏則表示，這位「威力彩叔叔」的夢想就是讓孩子在好山好水的環境下打球，歷年來培養出不少職業球員，包括今天到場的味全龍隊楊鈺翔、台鋼雄鷹隊陳致嘉都是第一屆的成員，他們的例子對少棒選手是很大鼓勵。

今年威力盃將在12月3日至6日舉行，冠軍獎金100萬，是繼金龍旗之後，第2個設有百萬獎金的棒球賽事，接下來亞軍50萬、季軍20萬、殿軍10萬，5至8名各有5萬，所有隊職員住宿、個人裝備等，大會均有贊助，另提供10萬元贊助離島縣市參賽。

地主花蓮過往最佳成績為季軍，今年照慣例組成紅、藍兩隊，由6所少棒組成明星隊，花蓮縣體育會理事長汪錦德表示，球隊已經開始集訓，各縣市都是明星隊，實力都不錯，威力盃是提供小朋友切磋機會，不會給他們太大壓力，努力打出好表現就好。