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中職／還是換了！陳晨威扛首棒 桃猿拚戰線拉回桃園

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
樂天桃猿陳晨威。記者陳正興／攝影
樂天桃猿陳晨威。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊在總冠軍賽已經快要走到窮途末路，今天再輸就要結束賽季，推出台灣大賽不敗的王溢正把關，先發打線再一次大搬風，系列賽打擊率5成的陳晨威擔任開路先鋒。

猿隊昨天啟用上半季狀態最好時的打線，讓林立、成晉回到前兩棒負責開路，兩人也貢獻5安打回應，但攻勢難以串聯還是致命傷。

退無可退的第四戰，猿隊先發打線出爐，系列賽敲出6安打、打擊率5成的陳晨威，今天扛第一棒，成晉、林立第二、三棒，期望成功「點火」。

此外，捕手首度換上嚴宏鈞，郭永維扛三壘。

樂天桃猿第四戰先發打線：

第一棒 陳晨威 中外野手

第二棒 成晉 右外野手

第三棒 林立 二壘手

第四棒 廖健富 指定打擊

第五棒 朱育賢 一壘手

第六棒 藍寅倫 左外野手

第七棒 郭永維 三壘手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 馬傑森 游擊手

先發投手 王溢正

樂天桃猿 成晉 陳晨威

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