中職／還是換了！陳晨威扛首棒 桃猿拚戰線拉回桃園
樂天桃猿隊在總冠軍賽已經快要走到窮途末路，今天再輸就要結束賽季，推出台灣大賽不敗的王溢正把關，先發打線再一次大搬風，系列賽打擊率5成的陳晨威擔任開路先鋒。
猿隊昨天啟用上半季狀態最好時的打線，讓林立、成晉回到前兩棒負責開路，兩人也貢獻5安打回應，但攻勢難以串聯還是致命傷。
退無可退的第四戰，猿隊先發打線出爐，系列賽敲出6安打、打擊率5成的陳晨威，今天扛第一棒，成晉、林立第二、三棒，期望成功「點火」。
此外，捕手首度換上嚴宏鈞，郭永維扛三壘。
樂天桃猿第四戰先發打線：
第一棒 陳晨威 中外野手
第二棒 成晉 右外野手
第三棒 林立 二壘手
第四棒 廖健富 指定打擊
第五棒 朱育賢 一壘手
第六棒 藍寅倫 左外野手
第七棒 郭永維 三壘手
第八棒 嚴宏鈞 捕手
第九棒 馬傑森 游擊手
先發投手 王溢正
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