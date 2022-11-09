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日職／田中將大確定續留樂天 不行使海外自由球員

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大確定續留樂天，不行使海外自由球員權利，報系資料照。記者余承翰／攝影
田中將大確定續留樂天，不行使海外自由球員權利，報系資料照。記者余承翰／攝影

日職樂天金鷲王牌田中將大八月取得海外自由球員權利，今（9）日透過球團宣布不行使海外自由球員權利，將續留老東家樂天金鷲。

田中將大2021年結束旅美返日打拼，今年球季結束後也走完2年合約，在八月份就取得海外自由球員權利的他，今天透過球團正式宣布不行使，續留樂天金鷲，並表示「將會盡我所能，幫助球隊獲得冠軍」。

此次洋基賽在美聯冠軍賽失利，引來球迷的罵聲，不少球迷都跑到田中將大的推特下方留言，希望他能重返洋基，並稱他是「真正的王牌」，但如今34歲的田中將大決定繼續待在日職。

田中將大本季拿下9勝12敗、防禦率3.31，表現中規中矩。日職生涯累積來到112勝，在大聯盟時期則累積78勝，兩聯盟通算合計共有190勝，明年球季有望來到200勝里程碑。

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