日職／田中將大確定續留樂天 不行使海外自由球員
日職樂天金鷲王牌田中將大八月取得海外自由球員權利，今（9）日透過球團宣布不行使海外自由球員權利，將續留老東家樂天金鷲。
田中將大2021年結束旅美返日打拼，今年球季結束後也走完2年合約，在八月份就取得海外自由球員權利的他，今天透過球團正式宣布不行使，續留樂天金鷲，並表示「將會盡我所能，幫助球隊獲得冠軍」。
此次洋基賽在美聯冠軍賽失利，引來球迷的罵聲，不少球迷都跑到田中將大的推特下方留言，希望他能重返洋基，並稱他是「真正的王牌」，但如今34歲的田中將大決定繼續待在日職。
田中將大本季拿下9勝12敗、防禦率3.31，表現中規中矩。日職生涯累積來到112勝，在大聯盟時期則累積78勝，兩聯盟通算合計共有190勝，明年球季有望來到200勝里程碑。
【球団発表】— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) 2022年11月9日
東北楽天が #田中将大 投手の残留を発表しました！
#RakutenEagles
👇田中選手コメント
「FAの権利を行使せずに来季もイーグルスに残留することを決めました。
来シーズンこそはリーグ優勝・日本一というところに辿り着けるように全身全霊を懸けていきたいと思います。」
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