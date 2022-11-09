中職／兄弟最快今晚封王 中市府前廣場直播加油
中職中信兄弟在總冠軍賽拿下3連勝，今晚第4戰力拚在主場台中封王，並拋下黃色彩帶。台中市政府力挺地主隊，今天晚上6時35分在市府廣場舉辦直播派對，號召球迷一起加油。
總冠軍賽第4戰今天晚上繼續在中信兄弟主場台中洲際棒球場進行。台中市運動局發布新聞稿指出，今天G4洲際棒球場門票已全數售罄，台中市力挺地主隊，為感謝市民支持，今天晚上6時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣預祝中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍。
運動局長李昱叡表示，感謝總教練林威助與球員們的努力奮戰，這季例行賽開打前，台中市長盧秀燕親赴洲際棒球場為選手們加油打氣；台中主場開幕戰，盧秀燕也到球場觀賽，與球迷一起為中信兄弟加油，邀請市民繼續集氣，祝福中信兄弟再度奪冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言