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中職／中信兄弟今晚有望封王 盧秀燕：比照去年再辦大遊行

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，她昨天代表廣大市民於賽前到球場為球員加油打氣，她有承諾中信兄弟，若再次拿到總冠軍封王，市府將比照去年再辦理封王大遊行。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，她昨天代表廣大市民於賽前到球場為球員加油打氣，她有承諾中信兄弟，若再次拿到總冠軍封王，市府將比照去年再辦理封王大遊行。記者余采瀅／攝影

中華職棒台灣大賽總冠賽採7戰4勝制，中信兄弟週末前兩戰均擊敗樂天桃猿，昨晚第三戰回到主場洲際棒球場，終場7：2再度擊敗對手，三連勝強勢取得領先優勢，今日繼續在主場應戰。台中市長盧秀燕今表示，她昨天代表廣大市民於賽前到球場為球員加油打氣，她有承諾中信兄弟，若再次拿到總冠軍封王，市府將比照去年再辦理封王大遊行。

運動局表示，自總冠軍戰首日起，盧市長每天均穿著中信兄弟球衣力挺地主球隊奪冠，昨日中信兄弟回到主場迎戰，湧入逾1.7萬名球迷進場，盧市長也在開賽前特別前往洲際為球員加油打氣，主投鄭凱文成功壓制樂天打線，終場以7:2大勝樂天桃猿。

盧秀燕今天表示，她昨天代表廣大市民於賽前到球場為球員加油打氣，她有承諾中信兄弟，若再次拿到總冠軍封王，市府將比照去年再辦理封王大遊行，中信兄弟得知非常高興，送她一條大浴巾及旗子，請她在封王大遊行時披上大浴巾，手持旗子揮舞。今天比賽中信兄弟若再贏就封王，非常期待，邀請台中市民一起集氣，為他們加油打氣，期望再度奪得總冠軍。

中市府運動局長李昱叡表示，今天G4洲際棒球場門票已全數售罄，台中市力挺地主隊，為感謝市民支持，將於今晚18時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣預祝中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍。

中信兄弟 樂天桃猿 棒球

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