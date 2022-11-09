中職／吳哲源接棒挑戰Lucky7 前4戰先發投滿7局僅1次

中信兄弟隊在今年總冠軍賽取得3連勝，這3場先發投手都至少投滿7局，是中職史上第4次，今天換28歲的吳哲源接棒，若也能延續「Lucky 7」，將是史上第2次單隊在總冠軍賽前4戰先發投手都投滿7局，第1次是2010年的兄弟象。

今年兄弟前三戰投打戰力都碾壓樂天桃猿隊，以3連勝之姿聽牌，首戰德保拉7局失2分、第二戰泰樂8局失1分，昨天換鄭凱文投出7局失2分表現，3人都拿下勝投，也都獲選單場MVP。

中職總冠軍賽史上首次出現單隊前3戰先發投手都投滿7局，是在職棒元年的三商虎隊，當時涂鴻欽8.1局失2分、康明杉9局完封、劉義傳7局失5分，結果是敗、勝、敗，最終是由味全龍隊帶走中職首冠。

另外2次都是黃衫軍的天下，2010年兄弟象前3戰麥格倫、卡斯帝加上羅曼都投超過7局拿下勝投，2020年羅傑斯、德保拉、米蘭達三場則是無關勝敗加上2勝，結局不同的是2010年兄弟擊敗興農牛奪冠，2020年則是在3勝1敗下遭到統一獅隊逆轉。

今年兄弟先發投手再次展現壓制力，前3戰都能投滿7局，今天換吳哲源在「聽牌戰」先發，他今年在例行賽有4場先發投滿7局，不過3次對統一獅、1次對味全龍隊，對猿隊最多僅投滿6局，對戰防禦率3.64，要延續7局紀錄並不容易。

中職總冠軍賽史上唯一一次單隊前4戰先發都投滿7局，是在2010年的兄弟象，當時麥格倫7.2局、卡斯帝9局加上羅曼9局搞定前3勝，第4戰因雨延賽數日後，意外獲得充足休息的麥格倫再度先發，完投9局僅失1分，完成4連勝橫掃。