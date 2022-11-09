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中職／睽違21年 台灣大賽又見連兩戰土投對決

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣大賽第四戰連續兩天上演土投對決，由兄弟吳哲源對決桃猿王溢正。 聯合報系資料照
台灣大賽第四戰連續兩天上演土投對決，由兄弟吳哲源對決桃猿王溢正。 聯合報系資料照

中華職棒台灣大賽第四戰將在今（9）日登場，中信兄弟派出吳哲源迎戰樂天桃猿王溢正，和第三戰相同兩隊均派出本土投手先發應戰，連續兩場台灣大賽都是土投對決，這是21年來首見，上一次已要追溯至2001年的象獅爭霸。

中信兄弟第一戰派出當家王牌德保拉對決樂天狂威，寫下台灣大賽連續13年第一戰都是洋投對決紀錄。第二戰中信派出洋投泰勒，樂天則是派出曾仁和，一直到第三戰才終於看到土投對決的戲碼，並且連續上演2天。

昨日中信拿下勝利後公佈今天將會是吳哲源先發，而不能再輸了的樂天則是將止敗任務交給「姊姊」王溢正，盼望能將戰線打回桃園。王溢正過去在台灣大賽曾經先發5場，5場皆拿下勝利，此次被視為「最後一根稻草」寄予厚望，否則樂天就是四連敗被橫掃。

王溢正今年對戰中信兄弟出賽6場，僅有1場先發，那場先發投了4局掉3分吞下敗投。今天面對中信總共投了14.2局，僅失3分，後援中繼上場都沒有掉分，對戰防禦率1.84。

至於吳哲源今年投出生涯年，出賽34場其中15場先發，拿下11勝1敗，防禦率2.85。今年對戰樂天總共出賽9場，3場先發吞下1敗，總共投了29.2局，自責分掉12分，防禦率3.64。

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