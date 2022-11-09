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中職／桃猿3戰打完領先27分鐘還好 去年獅隊更慘

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
猿隊台灣大賽前3戰打完只拿6分，處於領先的時間只有27分鐘。 中央社
猿隊台灣大賽前3戰打完只拿6分，處於領先的時間只有27分鐘。 中央社

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝3敗的絕對下風，3戰打完只拿6分，處於領先的時間只有27分鐘，全年第一的霸氣完全不見蹤影，今天必須寄望「姊姊」王溢正再寫不敗神話，當猿隊的生髮帽，才能避免遭到「剃光頭」。

總冠軍賽首戰從兄弟1局上的3分大局啟航，全場處於領先，第2戰則由猿隊2局下成晉的安打首開紀錄，但因江坤宇的美技未能形成大局，17分鐘後，陳子豪3局上炸裂三分砲成為致勝轟。

第3戰則是昨天1局上林立、成晉接連敲安，藍寅倫補上雙殺打，導致該局攻勢僅以1分收場，這個領先如同彩虹般短暫，10分鐘後兄弟即在1局下半追平比數。

猿隊在前3戰的兩度先取分數，皆因錯過大局，導致領先在下個半局就失守，比賽幾乎形同一面倒，但絕對不會是最慘，去年的統一獅隊4戰遭到兄弟清盤，全程不曾領先就寫下史上首見，兄弟連兩年都在總冠軍賽都展現壓倒對手的戰力。

猿隊今天要在洲際球場尋求續命，推出在台灣大賽握有5勝、並列史上第一的王溢正先發，總教練曾豪駒期望他將戰線帶回桃園；兄弟陣中也有不敗的男人，總教練林威助領軍在台灣大賽已經7戰全勝，今天若再添勝場，將是史上第一位在總冠軍賽8連勝的總教練。

成晉 台灣大賽 王溢正

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