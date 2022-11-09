中職／總冠軍賽重回先發打線 王威晨有信心奪冠

中央社／ 台中8日電
中信兄弟隊王威晨重返先發打線。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟隊王威晨重返先發打線。 圖／聯合報系資料照片

中職中信兄弟內野手王威晨因傷缺席總冠軍賽前2戰，今天第3戰回歸先發打線首打席就敲安，幫助球隊收下3連勝，王威晨賽後直呼，心情當然爽，而他也有信心球隊會拿到總冠軍。

中職中信兄弟內野手王威晨先前因左大腿拉傷，總冠軍賽前2戰僅在場邊待命，今天第3戰回到主場台中洲際棒球場，王威晨擔任先發第7棒、守三壘。

王威晨首打席就擊出安打，第5局更獲得故意四壞保送，4次打擊中有2次上壘，為球隊跑回2分，兄弟隊最終以7比2擊敗樂天桃猿，系列賽取得3比0聽牌優勢，最快明天拋下黃色彩帶，完成2連霸。

王威晨表示，前2場因傷缺陣，讓他心情相當低落，因此積極治療、想要盡快回到場上，但他也說，「球隊能夠贏球是最棒的」。

「我真的滿開心身體恢復蠻快。」王威晨表示，感謝醫師和防護員的協助，「幫助我恢復快一點， 可以在這麼短時間內回到球場上」。

王威晨認為，目前最重要是趕快拿到第4勝，而他也有信心，一定會拿到，「我們非常團結，希望拿到的時候，球迷能跟我們一起分享快樂」。

王威晨 中職 中信兄弟

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