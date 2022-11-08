中職／3勝0敗史上0翻盤 林威助：壓力更大了…

中信兄弟隊今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，已在總冠軍賽取得3勝0敗，根據往例封王機率已經上升到100%，總教練林威助聽聞後笑答：「壓力更大」。

兄弟在總冠軍賽勢如破竹，客場收下兩勝後，今天回到主場繼續逞兇，先發投手鄭凱文投7局失2分，打線串聯頻有分數進帳，福來喜的台灣大賽首安，出現在第5局、滿壘之際，猿隊選擇故意保送王威晨、與他對決，被他敲出二壘打、帶有2分打點。

福來喜的球棒終於做出貢獻，但他本人說球隊有贏才是自己一直以來的目標，「就算是一天打4支3，但球隊輸球這沒有很好，寧願沒有安打但可以贏球，在守備上蹲捕領導球隊，才是最想做到的。」

林威助提到因為福來喜是捕手，仰賴他的配球、引導為主，若能幫助投手把失分降到最低是重點，但有注意到福來喜確實在打擊上有點小悶，「感覺他自己也很懊惱，昨天也在室內練習打擊時稍微跟他聊一下，今天有這樣成績也為他高興，對他來講應該心情上沒那麼緊繃。」

兄弟贏得首戰後，曾有媒體向林威助提到86.2%的封王機率，當時他回應「等100%再跟我說」，如今3勝0敗在台灣大賽史上不曾見過翻盤案例，過去8隊3勝0敗全數封王，今天也因此被問到100%的封王機率，讓他笑答壓力更大。林威助強調，「繼續加油，還是跟球員說要4勝，明天再拿下第4勝，目標就達成了。」