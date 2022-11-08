中職／桃猿第4戰放手一博 陳晨威棒次預計不會動

樂天桃猿隊今天再以2：7輸給中信兄弟隊，在總冠軍賽處於0勝3敗的絕對劣勢，根據往例封王機率已經下降0%。猿隊連輸3場，總教練曾豪駒賽後認為不能說是氣不好，是對方守得好；總冠軍賽打擊火燙的陳晨威，預計不會調動棒次。

猿隊今天打線變陣，重回全季狀況最好時的打線安排，由林立、成晉擔任前兩棒，也在第1局、只用3球就看到效果，兩人都敲安打上壘，但美好卻只是曇花一現，藍寅倫補上雙殺打讓攻勢斷電，大局沒了，猿隊只拿下1分，氣勢也洩了大半。

曾豪駒指出，此役打線發揮不差，但缺乏關鍵一擊。被問到是否感覺這3場打下來氣不好？曾豪駒認為，「是對方守備守得不錯，當然這就是結果，也不能想說氣不好，我們相信明天我們還是會盡力。」

曾豪駒坦言，猿隊此役比賽過程確實不理想，「但比賽就是這樣，現在沒有退路、放手一博，對明天比賽還是有信心。」

猿隊今天重拾狀態最好時的的打線，還是變不出勝利，對於已經退無可退的第4戰棒次安排，尤其是單場3安打的第9棒陳晨威是否調動棒次，曾豪駒回應：「不會，今天這樣排，可能某些棒次會稍微調動，但基本上會維持這樣。」陳晨威此役因換氣過度，一度撫著胸口、喘氣，曾豪駒表示，他當下需要一點時間喘息一下，休息後已無大礙。