中職／前次遇到桃猿已不知多久前 鄭凱文緊張大於陌生

2022年第一次碰到樂天桃猿隊，就是總冠軍賽的場面，鄭凱文強勢先發7局失2分，幫助中信兄弟隊以7：2大勝樂天桃猿隊，回想有多久沒碰到猿隊，鄭凱文也坦言：「久而久之也不知道有多久了。」

鄭凱文先發7局被敲出8安打、失2分，連續兩年都在台灣大賽為兄弟扛下第3戰的勝場，繳出一場好投，總教練林威助也評價：「 一開始的兩支安打之後表現都滿穩定，用球數也很精簡。」

其實鄭凱文開賽才投3球，已讓林立、成晉接連敲安上壘，但藍寅倫隨後出現雙殺打，讓猿隊的士氣洩了大半。鄭凱文也認為是關鍵，「前兩三顆球就造成失分危機，捕手那邊還是照著平常、盡量壓低一點，讓他們擊出滾地球、出現雙殺，會比較輕鬆一點，如果被敲安打，那局可能就是一個大局。」

鄭凱文指出，投球策略和例行賽沒有不一樣，「大家都知道我們守備很好，不要怕被打、不要太閃躲。」

鄭凱文本季有一項罕見數據，就是全年18場出賽，完全沒有碰到猿隊，在台灣大賽開打前被問到此事，林威助表示只是巧合，並沒有刻意閃躲對戰。

鄭凱文今天賽後也坦言，「一直以來感覺很久沒遇到他們，有時候想說下一場有機會遇到，結果教練講的又不是遇到他們，久而久之也不知道有多久了，其實也不管遇到哪隊都一樣，上場就是要拿出好的表現，這麼重要的總冠軍賽，要比平常更相信自己、相信隊友。」

他也提到，今天站上場面對猿隊並非陌生感，而是緊張感，「第一局就是一直很緊張，節奏沒那麼好，是靠隊友守備守下來，第一局投完結束才比較輕鬆一點，照自己節奏去投球。」