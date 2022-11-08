中職／兄弟的噩夢來了 王溢正扛第4戰對壘吳哲源

中信兄弟隊在總冠軍賽已握有3勝0敗「聽牌」，最快明天就能在台中洲際球場拋下黃色彩帶，預售票已賣1萬7500張，兄弟在第4戰推出吳哲源先發，樂天桃猿隊則要寄望王溢正再當一次台灣大賽不敗的男人，總教練曾豪駒也說希望他將戰線帶回桃園。

猿隊以全年第一進入總冠軍賽，迎接從季後挑戰賽打上來的兄弟，未料戰線發展一面倒，打完前3場，全數都由兄弟帶走勝利。

猿隊明天要力拚將戰線帶回桃園，推出王溢正先發，生涯在總冠軍賽的前5次登板，全數都是先發，合計拿下5勝0敗、防禦率2.83，勝場數已和統一獅隊洋投海克曼並列第一，明天不僅要尋求獨占史上第一的第6勝，也肩負為猿隊開胡的重任。

王溢正這5勝有4場是面對兄弟，讓兄弟球迷最不願想起的回憶是2015年第5戰，賽前兄弟已握有3勝1敗絕對優勢，王溢正出馬以9局完投勝將戰線帶回桃園，開啟猿隊的3連勝為系列賽收尾。

曾豪駒表示，推出王溢正先發，是因他的大賽經驗豐富，對兄弟的對戰也很好，「我們希望他能把戰線帶回桃園。」

兄弟則是推出本季破繭而出的吳哲源，全季貢獻120局、11勝，季後挑戰賽於第2場先發，投5局失4分（責失1分），度過首局投捕暗號溝通落差的亂流後，其實表現不俗。

吳哲源生涯在總冠軍賽出賽4場都是後援，去年雖進入28人名單但最終未留下出賽成績，明天一戰將是他在台灣大賽的初先發。