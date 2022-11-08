中職／聽牌！本季初碰頭就撕碎桃猿 鄭凱文送兄弟到冠軍門前

例行賽沒有對戰，對鄭凱文完全不是問題，今天在總冠軍賽第3戰先發7局僅失2分，中信兄弟隊打線也打穿防禦率王黃子鵬，終場以7：2大勝樂天桃猿隊，兄弟拿下3連勝「聽牌」，根據歷史數據封王機率100%，最快明天就能在洲際球場拋下黃色彩帶、完成二連霸。

鄭凱文今年18場登板完全沒有碰上猿隊，初次踫頭就是大場面，儘管生涯對戰防禦率高達5.22，今天度過首局危機後繳出好投，先發7局被敲8安打、失2分，繼去年總冠軍賽第3戰後再奪台灣大賽勝場。

猿隊首局靠熟悉的「立晉連線」，林立、成晉一開賽就是連兩棒安打，但藍寅倫補上雙殺打一棒斷電，大好攻勢只以1分收場，下場就是被兄弟輾壓。

猿隊由黃子鵬先發，兄弟對他多有心得，完全體現在今天的比賽內容上，讓他先發4.2局被敲8安打、狂失6分皆為責失分，締造當年度防禦率王在總冠軍賽登板的單場最多責失分紀錄，刷新2016年第1戰義大犀牛隊羅力的3.2局失6分（責失5分）。

兄弟前5局就出現5支帶有打點的安打，許基宏、岳東華、岳政華、林書逸接連斬獲分數之餘，黃子鵬在第5局、一出局退場時留下兩名跑者，許峻暘接手未能「拆彈」，對王威晨連投2壞球後決定故意四壞，選擇在滿壘時對決福來喜，結局是一支越過外野守備的二壘打，帶有2分打點，這2分都記在黃子鵬帳上。