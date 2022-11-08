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少棒／民安暌違5年再戰重光盃 上演「王子復仇」超開心

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
福林少棒余牧樺3局下擊出三壘打。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒余牧樺3局下擊出三壘打。圖／台北市棒球協會提供

重光盃全國少棒邀請賽今天進入淘汰賽，新北市民安國小雖以1：11不敵宜蘭縣三星國小、止步16強，但暌違5年重返重光盃，小朋友都很開心，尤其意外對台中市力行國小完成「王子復仇記」，覺得不虛此行。

民安上次參賽是2017年，也是林士欽接任總教練的第一年，他說：「今年接到大會的邀請，覺得很高興，也很榮幸，小朋友都很期待。」

民安5年前在16強輸給力行，今年預賽首戰又是力行，加上前一個盃賽8強賽輸給力行，林士欽笑說，「小朋友看到對手是他們，眼睛都亮起來了，我第一次看他們打早上8點的比賽這麼有精神。」該役民安7：5獲勝，終於討回顏面。

民安先發捕手許珩彥今天對三星表現不錯，打回全隊唯一分數，雖然輸球不太開心，回想起「復仇之戰」立刻展露笑顏，「那一場大家氣勢都很好，就算落後也會彼此打氣，全場一直喊聲，能贏他們很過癮。」

許珩彥的父親是中職La New熊隊捕手許傳誠，林士欽表示，捕手要在意的細節很多，許珩彥回家後還有一個很好的導師，而且隊上只有兩個教練，許傳誠有時會來幫忙，很感謝他。

坐擁賽會最多4冠的桃園市龜山國小，上午首戰面對台北市東園國小一路挨打，最多落後達7分，不過4局下一輪猛攻連下5分，6局下再靠著徐浩軒敲出再見二壘打，以11：10演出大逆轉。

下午8強賽，打出氣勢的龜山再以11：1輕取台北市社子國小，挺進明天準決賽。

青年公園棒球場的壓軸之戰，衛冕軍台北市福林國小3局下靠3安打、4保送連得9分，提前在5局以13：4擊退桃園市仁善國小，挺進4強。

福林總教練章子健表示，能走到這裡很意外，前陣子教練團帶隊出國比賽，學弟訓練少，只希望他們表現落差不要太大。

福林出征美國威廉波特，在世界少棒聯盟（LLB）世界少棒賽捧回季軍，章子健透露，原以為回來會遇到青黃不接，但顯然球隊已上軌道，「必須特別感謝陽信銀行，在這段期間給我們很大的幫助，不僅包下我們出國費用，還贊助我們一台21人巴士，讓我不用擔心孩子的安全問題。」

重光盃前13屆只有龜山在2017-18年完成連霸，也沒有其他球隊拿超過1座冠軍，盃賽水準相對平均。

重光盃9日將進行四強決戰，上午先由福林對決首度闖進準決賽的南投新街國小，接著是「桃園內戰」中平國小對龜山，下午進行季軍賽與冠軍賽，緯來體育台與智林體育台都提供轉播服務。

福林少棒吳紹宇（左）試圖完成雙殺守備。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒吳紹宇（左）試圖完成雙殺守備。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒投手余牧樺。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒投手余牧樺。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒吳紹宇（左）試圖觸殺對手盜壘跑者。圖／台北市棒球協會提供
福林少棒吳紹宇（左）試圖觸殺對手盜壘跑者。圖／台北市棒球協會提供
民安少棒捕手許珩彥。圖／台北市棒球協會提供
民安少棒捕手許珩彥。圖／台北市棒球協會提供

威廉波特 中職

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