中職／血月災難降臨 黃子鵬責失6分寫防禦率王最慘紀錄

樂天桃猿隊推出防禦率王黃子鵬扛起第3戰，5局沒投完被打退場，先發4.1局被敲8安打、失6分皆為責失，締造當年度防禦率王在總冠軍賽登板最多責失分紀錄。

猿隊前兩場主場賽事都失利，帶著2敗前進洲際球場，本土王牌黃子鵬本季對戰兄弟數據欠佳，直到此戰才出閘。

猿隊1局上因藍寅倫的雙殺打扼殺大好攻勢，只攻下1分，果然不夠花用，兄弟1局下就由許基宏敲安追平，第2局由傷癒回歸的王威晨安打開路， 推進二壘後，岳東華的安打送回超前分；4局下兄弟在兩出局後攻勢再起，岳東華一壘打、岳政華二壘打先串聯打回1分。

黃子鵬在第5局又遇到麻煩，解決許基宏後，對陳子豪、陳文杰接連投出觸身、四壞保送，再被林書逸敲安丟掉1分後退場。

許峻暘登板未能拆彈，對王威晨連投2壞球後決定故意四壞，選擇在滿壘時對決福來喜，結局是一支越過外野守備的二壘打，帶有2分打點，這2分都記在黃子鵬帳上。

當年度防禦率王在總冠軍賽的最多失分紀錄，原為2016年第1戰羅力的3.2局失6分（責失5分），黃子鵬丟掉6分追平，責失6分則是新高，締造不名譽紀錄。