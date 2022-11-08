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日職／想拉近跟觀眾距離 日本火腿新球場被指不符標準

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本職棒日本火腿隊位於北海道的新球場預定2023年3月正式啟用，就在球場已完工95%的情況下，近日卻傳出球場本壘板到後方看台的距離低於標準，火腿球團內部正協商如何因應。

日本放送協會（NHK）報導，經營北海道日本火腿鬥士隊新球場的公司表示，新球場座落於北海道北廣島市，預定2023年3月正式啟用，目前整體工程進度已達95%左右，但在11月7日舉行由12個球團參與的執行委員會上，被指出新球場的場地尺寸問題。

根據日本職棒的「公認野球規則」（棒球規則）規定，球場本壘板到後方護網側的圍欄距離至少要有60呎（約18.288公尺），但火腿隊新球場的這個距離只有約15公尺，被認為不符標準。

共同社報導，這座新球場的特徵之一，就是為了讓觀眾更能享受到臨場感，而在設計上拉近觀眾席與球場的距離。在被指出不合規定後，火腿隊方面表示，目前球團內部正在協商如何因應。

日媒THE DIGEST報導，除了火腿隊的新球場外，日本其他球團主場的球場，本壘板到後方圍欄的距離都在18公尺以上，包括距離最長的橫濱球場的23.8公尺，及最短的東京巨蛋的18.3公尺均符合規定。

也就是說，火腿隊新球場比目前的東京巨蛋等球場短了約3公尺。

不過報導指出，其實日本棒球規是直接從美國版翻譯過來的，而原文寫的距離規定只是「建議」（recommended），並非翻成日文後的「必須」。

再看美國大聯盟的球場中，只有2座球場本壘板到後方看台距離符合60呎以上的建議，其他都不足16公尺，最短的是考夫曼體育場（Kauffman Stadium）僅約12.7公尺，可見這個距離在美國也未受重視。

負責北海道新球場設計工作的是總公司位於美國德州、全美最大規模設計公司HKS，至今負責相當多的渡假飯店與球場設計工作，這次跟日本大林組共同興建火腿隊新球場。

日媒Sponichi Annex報導，火腿隊新球場是日本第一座採開闔式屋頂的天然草皮球場，興建時以美國大聯盟球場為藍本，將球場和觀眾席距離拉近，優點是可以讓球迷觀戰時更具臨場感。

距離啟用只剩5個月左右，若要進行場地修改在現實上有難度，後續相關討論引人關注。

日本火腿鬥士 大聯盟 棒球

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