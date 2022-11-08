中職／台灣大賽初體驗 樂天女孩新學妹沉浸對決氛圍

中職樂天桃猿隊本季以全年勝率第一進入台灣大賽，專屬啦啦隊「樂天女孩」新學妹十元與嘎琳的應援初體驗，她們直呼沉浸在對決氛圍，與10號隊友卯足全力為球隊打氣。

153公分的十元（詩媛）與167公分的嘎琳有著最萌身高差，因為身高關係，兩人都分別在一、三壘側看台應援，總冠軍戰初體驗，兩人全力以赴地跳起應援舞蹈，讓她們回家都是全身痠痛，只希望讓加油聲傳達到球員身上，雖然身體累，也讓她們甘之如飴。

從季初一路跟著球隊進到總冠軍賽的十元表示，球迷的熱情讓她很感動，內野不再只是拿起相機拍照的大砲哥，更多的是一起站起來應援的10號隊友，內野猿迷與外野中信兄弟隊球迷強烈的對決氣氛，讓她印象深刻。

中職樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」新學妹十元（右）與嘎琳（左）今年加入球隊，從季初一路跟著球隊進到總冠軍賽，十元表示，球迷的熱情讓她很感動，總冠軍戰的氣氛更是強烈讓她印象深刻；季中加入的嘎琳初登板就是上半季封王戰，到現在的總冠軍戰讓她覺得很幸運，想要更賣力為球隊加油打氣。 中央社

季中加入的嘎琳初登板就是上半季封王戰，首場應援就是關鍵賽事，讓她緊張不已，當天拋下的酒紅色彩帶讓她印象深刻；經過下半季多場賽事磨練，在應援上已經駕輕就熟，初次在總冠軍戰登板讓她覺得很幸運，想要更賣力為球隊加油打氣。

樂天女孩今年共有6名練習生，球季初雅涵（Kimi）、宋宋（婉卉）與十元正式加入，而嘎琳則是在球季中測試通過後加入，除了季中因為生涯規劃離隊的李芳，樂天女孩現在共有25名成員。

中職總冠軍賽首戰，樂天女孩25名成員到齊，展現應援氣勢，除了一、三壘看台外，另外安排女孩到R區的小應援舞台；次戰則由21名成員持續為球隊加油打氣，兩天開場舞都帶來最新女孩單曲Rise Up。