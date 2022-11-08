中職／海景第一排感受象迷聲量 成晉局間丟球先示好

樂天桃猿隊右外野手成晉在總冠軍賽前兩戰感受象迷威力，今天起戰場轉移至洲際球場，恐怖音量即將要升級為環繞音效，他也笑說：「今天一定會更大聲，要想辦法不被影響、享受壓力。」還可愛自曝，前兩場會在局間丟球給球迷，「比較不會被噓」。

成晉生涯首征台灣大賽，第二戰第二局的安打一棒幫猿隊打回第一分，生涯在總冠軍賽的首安、首打點一起報到。

對於解鎖首安，成晉說：「有安打當然很好，第一次參與就可以在0：0打一分回來，球隊在士氣上也會提升，那支安打出來算壓力釋放、也是滿開心，但開心結束就要繼續比賽。」遺憾的是比賽沒贏，他帶著招牌苦瓜臉說：「還是贏球比較重要。」

成晉自承是容易緊張的類型，所以賽前喜歡躲在自己的小空間裡，聽聽音樂或是小睡一下，讓自己冷靜下來，可以比較平靜面對比賽，延伸到總冠軍賽也維持一樣作法，「我覺得就只是例行賽120場後面多了7場比賽，一樣是比賽，只是球迷更多、張力比較強，當然會有壓力，賽前的緊張，到開賽後就是以很期待的心情去面對。」

有趣的是，桃園球場右外野觀眾席為兄弟球迷加油區，而擔任右外野手的成晉，等於在海景第一排感受象迷威力，當時就被震懾到，「聲音滿震撼的，而且是我們主場，竟然有這種音量。」他笑說，局間都會丟球給球迷，和他們交個朋友。