快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王威晨返先發打線 狀態恢復99.9%準備給教練使用

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊王威晨重返先發打線。 聯合報系資料照
中信兄弟隊王威晨重返先發打線。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天回到洲際球場迎接總冠軍賽第三戰，隊長王威晨首度回到先發打線，擔任第7棒、三壘手，他也掛保證身體狀況已是99.9%，這段時間唯一的想法就是，「只想趕快把傷處理好，讓教練可以不用在我身上顧慮那麼多，準備好讓教練團使用。」

兄弟前兩戰打線複製貼上，第三戰唯一的變動，就是王威晨回到先發打線，總教練林威助透露，昨天練球已看王威晨狀況好很多，也有衝刺，再看今天身體回饋怎樣，最終確認排進先發打線。

王威晨談到目前傷勢恢復已無問題，這幾天也一直很想下去比賽，「這是一定的，很想為球隊貢獻。」儘管在場邊當啦啦隊，他也很努力維繫球隊士氣，他笑說：「氣氛非常好，我是隊長，我會把這部分鞏固好。」

王威晨前兩戰皆以代打身分出現在打擊準備區，最終未上，他透露當時是真的準備要上去打擊，不是只是嚇嚇對方，「第一場賽前練息時就有說，關鍵代打會換到我。」

在第三戰回到先發打線，王威晨也喊話：「贏了前兩場，希望後面兩場也可以盡快拿下，其餘沒有太多想法，只想趕快把傷處理好，讓教練可以不用在我身上顧慮那麼多，準備好讓教練團使用。」

王威晨 中信兄弟 啦啦隊

延伸閱讀

中職／穀保同學會師台灣大賽 陳冠宇看王威晨有種氣勢

中職／「不行、要忍住」 宋晟睿敲安最驚訝自己的選球

中職／王威晨揮棒就有威脅 陳文杰擴大領先二壘打靠他

中職／神奇的英特波 可以衝刺的王威晨「心情滿好」

相關新聞

中職／回到最美好時期的打線 曾豪駒期待「點火」

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒...

中職／記錯出局數有慌到 潘志芳的道歉交給愛貓「北鼻」頂

中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌，從沒想過會發生在自己身上。至於推派...

中職／王威晨返先發打線 狀態恢復99.9%準備給教練使用

中信兄弟隊今天回到洲際球場迎接總冠軍賽第三戰，隊長王威晨首度回到先發打線，擔任第7棒、三壘手，他也掛保證身體狀況已是99...

中職／不因7支0定義自己能力 三冠王林立全力調整

樂天桃猿隊今天打線變陣拚勝場開胡，打擊三冠王林立在總冠軍賽前兩戰安打掛蛋後，直接放到第一棒，林立對此直言：「棒次沒有影想...

中職／海景第一排感受象迷聲量 成晉局間丟球先示好

樂天桃猿隊右外野手成晉在總冠軍賽前兩戰感受象迷威力，今天起戰場轉移至洲際球場，恐怖音量即將要升級為環繞音效，他也笑說：「...

中職／台灣大賽初體驗 樂天女孩新學妹沉浸對決氛圍

中職樂天桃猿隊本季以全年勝率第一進入台灣大賽，專屬啦啦隊「樂天女孩」新學妹十元與嘎琳的應援初體驗，她們直呼沉浸在對決氛圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。