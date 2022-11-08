中職／王威晨返先發打線 狀態恢復99.9%準備給教練使用

中信兄弟隊今天回到洲際球場迎接總冠軍賽第三戰，隊長王威晨首度回到先發打線，擔任第7棒、三壘手，他也掛保證身體狀況已是99.9%，這段時間唯一的想法就是，「只想趕快把傷處理好，讓教練可以不用在我身上顧慮那麼多，準備好讓教練團使用。」

兄弟前兩戰打線複製貼上，第三戰唯一的變動，就是王威晨回到先發打線，總教練林威助透露，昨天練球已看王威晨狀況好很多，也有衝刺，再看今天身體回饋怎樣，最終確認排進先發打線。

王威晨談到目前傷勢恢復已無問題，這幾天也一直很想下去比賽，「這是一定的，很想為球隊貢獻。」儘管在場邊當啦啦隊，他也很努力維繫球隊士氣，他笑說：「氣氛非常好，我是隊長，我會把這部分鞏固好。」

王威晨前兩戰皆以代打身分出現在打擊準備區，最終未上，他透露當時是真的準備要上去打擊，不是只是嚇嚇對方，「第一場賽前練息時就有說，關鍵代打會換到我。」

在第三戰回到先發打線，王威晨也喊話：「贏了前兩場，希望後面兩場也可以盡快拿下，其餘沒有太多想法，只想趕快把傷處理好，讓教練可以不用在我身上顧慮那麼多，準備好讓教練團使用。」