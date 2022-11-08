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中職／不因7支0定義自己能力 三冠王林立全力調整

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林立在總冠軍賽前兩戰合計7打數沒有安打。記者陳正興／攝影
林立在總冠軍賽前兩戰合計7打數沒有安打。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天打線變陣拚勝場開胡，打擊三冠王林立在總冠軍賽前兩戰安打掛蛋後，直接放到第一棒，林立對此直言：「棒次沒有影響，狀況才有影響。」

林立豪奪本季安打王、打擊王、打點王，堪稱今年聯盟最強打者，但進入台灣大賽後火力冷冰冰，兩場打完合計7打數沒有安打，表現有段落差。林立的棒次是否調整引起討論，猿隊今天打線揭曉，林立從第2棒挪到第1棒，回到他熟悉的位置，總教練曾豪駒表示是要回到火力最串聯的打線。

前兩戰安打掛蛋，林立也知道外界對他會有遲疑，「打兩場，大家問怎麼還沒安打，比賽就是這樣，不可能每次都有安打或是每次都沒安打，就是照著自己節奏，短期比賽就是盡快調整，有好狀況才能幫助球隊，現在狀況不好排在第一棒，也是一樣盡力去做，結果好壞都是後面再去在意。」

林立不諱言，狀況不好，又碰到重要的比賽，打起來確實比較急躁，但也認為兩戰之間有差異，雖然帳面上都是沒有安打，但第二場的擊球感覺已有比較好。

三冠王的光環，難免讓他在大賽的打擊狀況更聚焦，但林立認為三冠王是季賽成績，不需因為自己在總冠軍賽的成績去定義自己能力。

「不可能因為我總冠軍賽都沒安打、沒幫助到球隊，獎項就被收回去吧！」林立強調，眼下課題還是要盡快調整，趕快找回打擊狀況，「保持輕鬆心情去面對比賽，想辦法在球場上有好的表現幫助球隊。」

林立 樂天桃猿

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