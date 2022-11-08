中職／回到最美好時期的打線 曾豪駒期待「點火」

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒，總教練曾豪駒坦言用意，「回到上半季好的狀態，稍微調一下。」也寄望為前兩戰難以串聯的攻勢「點火」。

「和教練團之間開會，覺得這樣的打線是整年下來串聯度最好的，也是狀態最好時的打線。」猿隊前兩戰都輸球，打線大變動，曾豪駒不諱言，改變就是想要贏球，前兩場分數進帳有限，「火點不夠大，希望今天可以點起來。」

陳俊秀第二戰在第二打席時揮棒扭傷左腕肌肉，當下退場前往醫院檢查，雖未傷到骨頭，但仍有發炎，今天確定退出先發打線，由朱育賢負責一壘。至於陳俊秀此役的功能，曾豪駒笑說：「代跑」，這個系列賽若能拉長戰線，陳俊秀還有回到戰線的機會。

此外，考量林承飛擊球確實度沒那麼穩定，猿隊交給20歲小將馬傑森扛起先發游擊手，曾豪駒說：「不用擔心，排他下去就是相信他，至於緊張，上場就是去成長、去學習，即便不好的也是學習，他在心態上沒什麼需要我擔心的，他只要把自己想要做的做好。」

猿隊期待扭轉氣勢，目標先搶下一勝找回贏球的感覺，曾豪駒說：「我們需要的是先打贏一場，讓贏球的感覺先有，慢慢就知道怎麼去做，畢竟真的是要4場勝利才會結束，希望大家去把專注放在每個play就好。」