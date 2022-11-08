快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／記錯出局數有慌到 潘志芳的道歉交給北鼻頂一下

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌。 聯合報系資料照
中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌。 聯合報系資料照

中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌，從沒想過會發生在自己身上。至於推派出來道歉的小貓，是家裡7隻貓咪裡的「老么」。

戰局回到第二戰六局下一出局、一壘有人時，朱育賢打向三壘的滾地球，三壘手潘志芳接球後選擇傳一壘，且有直朝休息區而去的步伐。

記錯出局數，導致這個play錯過雙殺，讓猿隊續留兩出局、二壘有人的搶分機會，兄弟最終未在這局掉分，未讓潘志芳的疏失釀禍。攻守交換時，隊友吐槽、拍頭，首席教練陳江和也上前像是說了什麼，總教練林威助賽後被問到當時說了什麼，回應這個不方便透露，潘志芳則是透過IG派出貓道歉。

潘志芳今天受訪坦言，確實是記錯出局數，「專注在打者，忘記去看出局數。」當時教練是提醒要注意出局數，沒有多說什麼。

潘志芳自認個性比較謹慎、做事小心的類型，「這是我打球以來第一次（忘記出局數），不覺得會發生在自己身上，但還是發生了、自己也有點慌。」但既然發生了，「就是接受它，專注在下一個play，不要一直想。」

潘志芳家裡養了七隻貓，被他推派出來道歉的是最小的「Baby」，他笑說：「叫他來頂一下」。潘志芳透露，這隻是前幾月才自己用誘捕籠抓回來的浪浪，「一開始只有兩隻，越養越多。」

陳江和 朱育賢 中信兄弟

延伸閱讀

中職／桃猿變陣拚首勝 「立晉連線」回到熟悉的位置

中職／帶2勝回洲際 助總不放鬆直到冠軍到手

中職／1分差大膽出牌蔡齊哲 助總反問：會嗎？

中職／其他球隊已在秋訓 助總：可以打到現在很幸福

相關新聞

中職／回到最美好時期的打線 曾豪駒期待「點火」

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒...

中職／記錯出局數有慌到 潘志芳的道歉交給北鼻頂一下

中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌，從沒想過會發生在自己身上。至於推派...

中職／桃猿變陣拚首勝 「立晉連線」回到熟悉的位置

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒...

中職／35歲vs.26歲 猿象4、5棒 氣勢不一樣

全年戰績第1的樂天桃猿隊，進入台灣大賽後失去霸氣，前兩戰在投、打呈現出來的成績，都與中信兄弟隊有段落差，兄弟平均年齡26...

中職／猿象爭霸第3戰先發投手 黃子鵬對鄭凱文

中信兄弟隊挑戰二連霸有好的開始，帶著兩勝回到台中洲際球場作戰，今天第3戰推出鄭凱文先發，面對樂天桃猿隊黃子鵬，上演201...

少棒／重光盃「新同學」蓬萊國小 要喚回宜蘭棒球夢

重光盃少棒賽每年都會邀請球技、品性兼具的球隊與會，今年的「新同學」宜蘭縣蓬萊國小雖然成軍僅3年多，已經在基層打響名號，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。