中職／記錯出局數有慌到 潘志芳的道歉交給北鼻頂一下

中信兄弟隊潘志芳在總冠軍賽發生記錯出局數的烏龍，今天還原當時狀況坦言自己當下也有點慌，從沒想過會發生在自己身上。至於推派出來道歉的小貓，是家裡7隻貓咪裡的「老么」。

戰局回到第二戰六局下一出局、一壘有人時，朱育賢打向三壘的滾地球，三壘手潘志芳接球後選擇傳一壘，且有直朝休息區而去的步伐。

記錯出局數，導致這個play錯過雙殺，讓猿隊續留兩出局、二壘有人的搶分機會，兄弟最終未在這局掉分，未讓潘志芳的疏失釀禍。攻守交換時，隊友吐槽、拍頭，首席教練陳江和也上前像是說了什麼，總教練林威助賽後被問到當時說了什麼，回應這個不方便透露，潘志芳則是透過IG派出貓道歉。

潘志芳今天受訪坦言，確實是記錯出局數，「專注在打者，忘記去看出局數。」當時教練是提醒要注意出局數，沒有多說什麼。

潘志芳自認個性比較謹慎、做事小心的類型，「這是我打球以來第一次（忘記出局數），不覺得會發生在自己身上，但還是發生了、自己也有點慌。」但既然發生了，「就是接受它，專注在下一個play，不要一直想。」

潘志芳家裡養了七隻貓，被他推派出來道歉的是最小的「Baby」，他笑說：「叫他來頂一下」。潘志芳透露，這隻是前幾月才自己用誘捕籠抓回來的浪浪，「一開始只有兩隻，越養越多。」