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中職／桃猿變陣拚首勝 「立晉連線」回到熟悉的位置

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿打者林立。 記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者林立。 記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒，陳俊秀的缺由朱育賢取代。

陳俊秀第二戰在第二打席時揮棒扭傷左腕肌肉，當下退場前往醫院檢查，雖未傷到骨頭，但今天確定退出先發打線。

聯盟打擊三冠王林立前兩戰7打數沒有安打，今天仍扛重任，從第二棒調往第一棒，成晉則負責第二棒；一壘手換上朱育賢，游擊手換上小將馬傑森。

樂天桃猿第三戰先發打線

第一棒 林立 二壘手

第二棒 成晉 右外野手

第三棒 藍寅倫 左外野手

第四棒 林泓育 捕手

第五棒 廖健富 指定打擊

第六棒 朱育賢 一壘手

第七棒 梁家榮 三壘手

第八棒 馬傑森 游擊手

第九棒 陳晨威 中外野手

先發投手 黃子鵬

樂天桃猿 朱育賢 林立

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