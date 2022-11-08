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中職／桃猿變陣拚首勝 「立晉連線」回到熟悉的位置
樂天桃猿隊在總冠軍賽處於0勝2敗劣勢，今天作客洲際球棒的第三戰，打線有不小變動，林立、成晉回到熟悉的棒次搭配，擔任前兩棒，陳俊秀的缺由朱育賢取代。
陳俊秀第二戰在第二打席時揮棒扭傷左腕肌肉，當下退場前往醫院檢查，雖未傷到骨頭，但今天確定退出先發打線。
聯盟打擊三冠王林立前兩戰7打數沒有安打，今天仍扛重任，從第二棒調往第一棒，成晉則負責第二棒；一壘手換上朱育賢，游擊手換上小將馬傑森。
樂天桃猿第三戰先發打線
第一棒 林立 二壘手
第二棒 成晉 右外野手
第三棒 藍寅倫 左外野手
第四棒 林泓育 捕手
第五棒 廖健富 指定打擊
第六棒 朱育賢 一壘手
第七棒 梁家榮 三壘手
第八棒 馬傑森 游擊手
第九棒 陳晨威 中外野手
先發投手 黃子鵬
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