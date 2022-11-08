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中職／猿象爭霸第3戰先發投手 黃子鵬對鄭凱文

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
台灣大賽第三戰桃猿黃子鵬對決兄弟鄭凱文。 聯合報系資料照
台灣大賽第三戰桃猿黃子鵬對決兄弟鄭凱文。 聯合報系資料照

中信兄弟隊挑戰二連霸有好的開始，帶著兩勝回到台中洲際球場作戰，今天第3戰推出鄭凱文先發，面對樂天桃猿黃子鵬，上演2014、今年防禦率王對決，這也是台灣大賽相隔13年再有本土防禦率王同場先發。

鄭凱文生涯在例行賽累積71勝、排名史上第10，一直都是可先發、後援的活棋，先前6度參與總冠軍賽，出賽15場有兩場先發，包括去年第3戰對統一獅隊投6局失2分奪勝；鄭凱文本季還有一項罕見數據，就是全年18場出賽，完全沒有碰到猿隊，今年初次遭遇就是大場面。

猿隊交給本季拿下12勝、防禦率2.33佳績的黃子鵬，生涯在總冠軍賽7場出賽都是後援，今天將是初先發。

值得注意的是，防禦率王從2010年起幾乎都是洋投天下，僅有兩次例外就是鄭凱文、黃子鵬，兩軍的出牌讓第3戰相隔13年再於台灣大賽上演本土防禦率王對決，上一次已是2009年第5戰的潘威倫、廖于誠。

兄弟目前在系列賽形勢大好，過去在總冠軍賽握有2勝0敗的球隊，封王機率高達88.2%，且兄弟還是從客場的兩勝先拿，已經占據絕對上風。

過去總冠軍賽出現6次4勝0敗（含保送1勝），其中5次是從主場起步的球隊清盤對手，只有一次「下剋上」橫掃，就是2010年兄弟象隊4戰清盤興農牛隊。

目前台灣大賽第3戰預售票已賣1萬5000張，第4戰則是1萬6800張，象迷大軍湧入洲際球場，準備參與拋下黃色彩帶的瞬間。

鄭凱文 黃子鵬 台灣大賽 樂天桃猿 中信兄弟

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