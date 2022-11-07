少棒／重光盃「新同學」蓬萊國小 要喚回宜蘭棒球夢

重光盃少棒賽每年都會邀請球技、品性兼具的球隊與會，今年的「新同學」宜蘭縣蓬萊國小雖然成軍僅3年多，已經在基層打響名號，除了小有成績，更重要的是他們帶來的正面態度。

蓬萊國小位於蘇澳，棒球隊多為泰雅族小朋友，早年雖有棒球社，但沒有正規訓練，直到2019年彭佳志回到家鄉任教，才正式建軍，在球隊逐漸步上軌道後也退居幕後，專心擔任球隊管理，以及本職的學校主任工作，將帶隊任務交給同樣是宜蘭出身的前蘇澳海事球員顏天龍。

「以前因為有補助，我們大南澳地區幾乎每間小學都有球隊，後來慢慢沒落了，我覺得很可惜。」彭佳志說，雖然人口不比大都會，但棒球幾乎是當地人30年前的共同回憶。

彭佳志自己是運動員出身，國中是標槍選手，後來被棒球隊教練相中，高中加入南部名門美和中學，跟中華職棒統一獅「嘟嘟」潘威倫、前LaNew熊左投吳偲佑都是同學。但離鄉背井的他跟球隊理念不合，提前退隊後努力讀書，考取台中師範學院，朝教職路發展。

「我當過選手，知道在台灣當個純運動員很辛苦，這條路上給我的啟示就是，讀書真的很重要。」彭佳志透露，由於這支球隊原本是社區俱樂部形式，只有每天下午放學、假日一天練球，其他生活跟正常學生無異，轉為正式校隊後也保留傳統，就是不想讓孩子遠離書本。

相對於普遍需要集體住宿的科班生，家長較願意讓小孩子到社區棒球體驗，「有些人打著打著就打出天分了，這時候再跟他的家人討論，要不要讓小朋友朝這方面發展。而且我們不住宿，只是會提供更進階的訓練，人生不該在這麼小的年紀就定型。」彭佳志說。

雖然練球時間少，校內又沒有球場，蓬萊球技不輸人，上屆的兩位學生簡愷樂、林子樂都被選進台灣代表隊挑戰美國貝比魯斯棒球聯盟，帶出小國手的顏天龍表示：「我們成軍不久，沒想到小朋友表現這麼好，讓教練團覺得很欣慰。」

蓬萊今天3：10不敵勁敵桃園市中平國小，無緣16強。彭佳志表示，因為經費拮据，每個月至多一次外出比賽的機會，而重視保護選手、又有賽外活動寓教於樂的重光盃正是他們一直很希望參加的賽事，這次志在學習，「重光盃的理念跟我們不謀而合，整個環境一起努力，才有改變的機會。」

今年重光盃的賽外活動是搭乘貓纜參觀台北市立動物園，主辦人財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫今天起個大早，送孩子們搭纜車，畫面溫馨。

台東縣新生國小郭靖文不只是第一次搭纜車，過去也沒有搭過車輛以外的載具，直呼新鮮，他開心地說如果未來有機會當國手，就可以搭飛機出國了。不只外地球隊沒搭過纜車，台北市東園國小也有不少小朋友是初體驗，林晉澤笑說大家覺得好玩又好可怕，全車廂都在尖叫。

進到動物園後，兩校一組接受官方導覽員的引導，從灰狼看到小貓熊，棕熊再看到企鵝，老師們還藉由巴西龜替小朋友上了一堂生命教育，提醒大家「養了就不要棄養」，巴西龜造成的生態浩劫就是最慘烈的例子。

逛完動物園後，新竹中山國小的廖逸軒表示台北動物園比新竹動物園好玩，「這裡好大，動物好多，而且我第一次看到企鵝，超可愛的。」