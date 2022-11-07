中職／台灣大賽再現本土防禦率王對決 前次是潘威倫、廖于誠
總冠軍賽第3戰先發投手確定，中信兄弟隊推出鄭凱文，樂天桃猿隊交給黃子鵬，這是繼2009年第5戰後，台灣大賽史上再現兩屆本土防禦率王的對決。
兄弟在桃園球場打下兩勝，接下來兩場戰場轉移至洲際球場，兄弟推出今年例行賽面對猿隊0對戰經驗的鄭凱文，黃子鵬則是今年與兄弟5度過招，沒有拿到勝投，防禦率高達4.50，是他今年最不擅長面對的敵人。
值得注意的是，防禦率王從2010年起幾乎都是洋投天下，僅有的兩次例外就是2014年鄭凱文及今年黃子鵬，兩軍的出牌讓第3戰久違再上演本土防禦率王的對決。
前一次總冠軍賽由有防禦率王頭銜的本土投手同場先發，已是2009年10月22日、該年的第5戰，2009年防禦率王潘威倫先發7局失4分（責失2分），2008年防禦率王廖于誠則是先發4.2局失3分（責失2分），兄弟象終場以5：4擊敗統一獅隊，兩位防禦率王都無關勝敗，該役的勝投為庫倫，敗投則是林岳平。
潘威倫、廖于誠也在2008年總冠軍賽第5戰同場先發，但當時潘威倫還沒有防禦率王頭銜。
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