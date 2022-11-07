中職／誤會一場！無人「蓋牌」 鄭凱文、黃子鵬扛第3戰

中華職棒總冠軍賽將在明天進行第3戰，戰場轉移至台中洲際球場，聯盟今天下午公告雙方先發投手，中信兄弟隊推出鄭凱文應戰，樂天桃猿隊則是交給黃子鵬。

兄弟在桃園球場打下2勝，帶著優勢回到主場作戰，第3、4戰於周二及周三進行。按照往例，聯盟會在周一下午公告第3戰先發投手，昨天賽後記錄組也表示將在今天再次詢問兩隊確認後，預計於下午3點半於官網宣布，但意外的是因昨日賽後訪問的誤會造成風波。

兄弟總教練林威助昨天賽後受訪，被問到是否不會在今天（昨天賽後）公布第3戰先發投手，回應：「這個要問他們」，口中的「他們」指的是聯盟，而非猿隊，但一個「他們」各自表述，導致猿隊昨天在賽後看到新聞稱「要問對方（猿隊）」相當不解，主動澄清猿隊有通報先發投手。

聯盟今天下午正式公告雙方先發投手，證實無人「蓋牌」，兄弟推出鄭凱文先發，生涯在例行賽累積71勝、排名史上第10，一直都是兄弟可先發、可後援的活棋，先前6度參與總冠軍賽，出賽15場（2場先發），包括去年總冠軍賽第3戰對統一獅隊繳出6局失2分優質先發奪勝，2014年則是對Lamigo桃猿隊先發3.2局失4分（責失3分）、無關勝敗。

猿隊則是交給本季拿下12勝、防禦率2.33佳績的黃子鵬，生涯在總冠軍賽的7場出賽都是後援，明天一戰將是他在總冠軍賽的初先發。