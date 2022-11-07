中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

近年歷經多次調整，中信兄弟終於在傳奇球星「恰恰」彭政閔退休後，找到第四棒的解方。陳子豪在總冠軍賽前兩戰都扮演稱職的四番，在得點圈有人的情況下替球隊打回勝利打點。連同去年，他在台灣大賽已連4場有打點，追平彭政閔保持的隊史紀錄。

兄弟隊史著名第四棒不外乎「萬人迷」王光輝和人氣王彭政閔，其中恰恰自2001年起連續43場擔任總冠軍賽「不動四棒」，為聯盟紀錄。

在彭政閔職棒生涯後期，兄弟曾嘗試讓林智勝、周思齊等經驗豐富的老將扛四番，不過成效有限、時間也不長。去年和今年開季則分別由詹子賢、許基宏擔任第四棒。

本季陳子豪直到季末才扛四番，不過從去年台灣大賽起就可看見他的價值，去年G3在7局敲致勝3分砲、G4首局的高飛犧牲打先馳得點；今年G1敲安打破鴨蛋、G2逆轉3分砲，連續4場貢獻勝利打點，追平彭政閔保持的兄弟隊史紀錄。

聯盟史上總冠軍賽連續有打點的最長紀錄是6場，保持人為彭政閔和統一獅隊蘇智傑，若陳子豪接下來能持續維持火燙的打擊手感，將有望朝向聯盟紀錄邁進。