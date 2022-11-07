日職／比大谷翔平更適合 球評力薦村上宗隆扛日本隊四番

日本國家代表隊「侍JAPAN」近日和日本火腿、讀賣巨人進行強化試合，並且順利拿下二連勝的佳績。其中主砲村上宗隆連兩戰轟出全壘打，精彩表現令球評讚不絕口，認為即使有大谷翔平助陣，村上依舊是日本國家隊最佳的四棒人選。

根據日本媒體「Full-Count」報導，侍JAPAN在6日與巨人的比賽中，村上宗隆先是在八局轟出兩分砲，幫助球隊追平比分，接著又在第九局追加一發陽春砲，等於連續兩打席開轟。加上前一戰對日本火腿敲出陽春砲，村上兩場比賽就打了三發全壘打。

由於本次侍JAPAN的球員以年輕選手居多，有測試誰可以擔任明年經典賽代表球員的味道在。然而球評野口壽浩卻認為，即使到時經典賽正式名單內，可能會有大谷翔平、鈴木誠也、柳田悠岐等強打加入，但還是可以考慮讓村上擔任球隊四棒，組成「三棒大谷、四棒村上、五棒鈴木」的中心打線。

野口認為，一旦中心打線決定之後，接下來就能以此為核心，決定其他棒次的人選。他更點出有許多日本打者在國際賽上，總是對外國流行的二縫線速球難以招架，因此他也好奇村上若是站上國際舞台，會怎麼去應對這顆球路，會是值得注意的地方。

村上宗隆今年賽季打擊率3成18，轟出56支全壘打及134分打點，打破王貞治的單季55轟紀錄，還成為日職史上最年輕的三冠王。報導看好村上若是能維持身手，或許在往後的十年間，都將擔綱「日本第四棒」的重責大任。