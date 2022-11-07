快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟帶2勝回洲際 挑戰史上第2次「下剋上」橫掃

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊在桃園連取兩勝，總冠軍賽情勢大好。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊在桃園連取兩勝，總冠軍賽情勢大好。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰都於客場取勝，帶著2勝回洲際棒球場，戰線不無機會在自家主場落幕，兄弟挑戰聯盟史上第7次總冠軍賽直落4、第2次「下剋上」的橫掃。

樂天桃猿隊以全年勝率第一直通總冠軍賽等待對手，但例行賽優勢的戰力，進入總冠軍賽後不見蹤影，首戰雖有3支全壘打但也就3分進袋，次戰全場更是只攻下1分。

兩場桃園戰役打完，兄弟分別以5：3、4：1擊敗猿隊，比分差距雖不懸殊，但戰況打起來卻是一面倒、堪稱毫無變數，投、打、守都由兄弟占上風，兄弟兩位洋投先發德保拉7局失2分、泰樂8局失1分把關，穩固兄弟勝基。

兄弟帶著2勝回到主場、情勢大好，聯盟將於今天下午公布第3戰先發投手，兄弟要爭取「聽牌勝」，猿隊則要想辦法開張勝場，尋求將戰線拚回桃園。

總冠軍賽史上共發生過6次4勝0敗（含保送1勝），只有一次是「下剋上」的橫掃，就是2010年兄弟象（中信兄弟前身）4戰清盤興農牛隊；其餘5次都是從主場起步的球隊清盤對手，包括去年兄弟收拾統一獅隊。

中信兄弟 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／連兩場敲勝利打點 陳子豪歸功季後挑戰賽

中職／泰樂強烈意願111球投8局 用球破百仍飆速151公里

中職／帶2勝回洲際 助總不放鬆直到冠軍到手

中職／沒跳過球變妨礙守備 江坤宇：我腿太短...

相關新聞

中職／兄弟帶2勝回洲際 挑戰史上第2次「下剋上」橫掃

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰都於客場取勝，帶著2勝回洲際棒球場，戰線不無機會在自家主場落幕，兄弟挑戰聯盟史上第7次總冠軍賽...

中職／林立靜悄悄、陳俊秀傷退 桃猿頭大了

樂天桃猿隊以全年勝率第一直通總冠軍賽，以逸待勞等待對手，但台灣大賽前兩場打完都失守，已在系列賽處於0勝2敗落後。總教練曾...

中職／連兩場敲勝利打點 陳子豪歸功季後挑戰賽

27歲的陳子豪從18歲加盟中職至今，已經打過8次總冠軍賽，沙場經驗堪稱老將，今年在總冠軍賽前兩戰表現不俗，昨天先敲出勝利...

中職／泰樂燃燒111球 兄弟總冠軍賽2連勝

中信兄弟隊昨晚投打守都有球員跳出來，泰樂先發8局失1分、陳子豪逆轉3分砲、江坤宇美技，讓兄弟以4：1擊敗樂天桃猿隊，客場...

棒球／田允忻觸擊讓對手再見「煮粥」 台中忠孝進16強

2022年第十四屆重光盃全國少棒錦標賽6日進行第2天預賽，各分組局勢逐漸明朗，當中由今年U12世界盃中華隊總教練賴朝榮率...

中職／泰樂強烈意願111球投8局 用球破百仍飆速151公里

中信兄弟隊外籍投手泰樂今晚猛力燃燒，先發8局投了111球，被敲8支安打，不過僅失1分，另有6次三振，比賽後段還飆出151...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。