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中職／兄弟帶2勝回洲際 挑戰史上第2次「下剋上」橫掃
中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰都於客場取勝，帶著2勝回洲際棒球場，戰線不無機會在自家主場落幕，兄弟挑戰聯盟史上第7次總冠軍賽直落4、第2次「下剋上」的橫掃。
樂天桃猿隊以全年勝率第一直通總冠軍賽等待對手，但例行賽優勢的戰力，進入總冠軍賽後不見蹤影，首戰雖有3支全壘打但也就3分進袋，次戰全場更是只攻下1分。
兩場桃園戰役打完，兄弟分別以5：3、4：1擊敗猿隊，比分差距雖不懸殊，但戰況打起來卻是一面倒、堪稱毫無變數，投、打、守都由兄弟占上風，兄弟兩位洋投先發德保拉7局失2分、泰樂8局失1分把關，穩固兄弟勝基。
兄弟帶著2勝回到主場、情勢大好，聯盟將於今天下午公布第3戰先發投手，兄弟要爭取「聽牌勝」，猿隊則要想辦法開張勝場，尋求將戰線拚回桃園。
總冠軍賽史上共發生過6次4勝0敗（含保送1勝），只有一次是「下剋上」的橫掃，就是2010年兄弟象（中信兄弟前身）4戰清盤興農牛隊；其餘5次都是從主場起步的球隊清盤對手，包括去年兄弟收拾統一獅隊。
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