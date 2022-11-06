棒球／田允忻觸擊讓對手再見「煮粥」 台中忠孝進16強

2022年第十四屆重光盃全國少棒錦標賽6日進行第2天預賽，各分組局勢逐漸明朗，當中由今年U12世界盃中華隊總教練賴朝榮率領的台中忠孝國小今天驚險過關，2連勝晉級16強。台南崇學國小今年狀況不俗，也順利衝出重圍。

忠孝與竹縣關西國小前5局戰成3平，6局下半忠孝葉壘率先安打上壘，田允忻觸擊後意外導致對方守備「煮粥」，投手傳到二壘時發生暴傳，外野手回傳後，關西又只顧觸殺擊球跑壘員，讓葉壘一路溜回本壘，跟對手說再見。

「我們後段棒次都是五年級，要多幫他們製造機會，降低他們的壓力，沒想到會這樣贏球。」賴朝榮特地點名關西先發投手、同時也是隊長的涂宥靖，他今天4局7K，掉的3分都非責失，「他投得很棒，也讓我們多累積一點對強投的經驗。」

忠孝首戰9：0完封彰縣東山，今天卻陷入苦戰，靠著對手失誤才贏球，賴朝榮透露，球隊一直都有表現不穩的問題，例如前一天打出全壘打的羅宇彥，今天苦吞2K，還有一次雙殺打，「少棒階段我不要求打多好，但要會選球，而且無論對左投、右投都有辦法達到標準，其實大家有在進步了，繼續加油。」

崇學前年分組賽遭淘汰，去年八強賽敗給後來的冠軍隊台北福林國小，今年捲土重來，開幕日先以6：4扳倒強敵台北社子國小，今天再以10：0「扣倒」嘉義和興國小，總教練蘇煒智認為今年打擊發揮不錯。

「我們知道什麼時候該攻擊，對方投手控球不穩，就不會隨便出棒『幫」他，把握住失投球就會有好結果。」蘇煒智透露，這批五年級資質不錯，希望讓他們提早接棒，例如已經可以在全國賽站穩先發的李亞縢，期待今年就能開花結果。

崇學今天全隊敲出10支安打，包括李亞縢單場雙安，唐翌程、楊子昊都有長打演出，而楊子昊也是此役先發投手，主投3局飆6次三振，無失分拿下勝投。

7日將是重光盃傳統賽外活動日，今年大會安排讓小朋友造訪台北市立動物園，而且將比賽錯開，不需再回球場比賽，可以輕鬆享受跟動物相處的時光，替目前生病的大貓熊團團「集氣」加油，是最好的生命教育。