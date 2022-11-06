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中職／連兩場敲勝利打點 陳子豪歸功季後挑戰賽

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊陳子豪擊出三分砲。 中信兄弟提供
中信兄弟隊陳子豪擊出三分砲。 中信兄弟提供

27歲的陳子豪從18歲加盟中職至今，已經打過8次總冠軍賽，沙場經驗堪稱老將，今年在總冠軍賽前兩戰表現不俗，昨天先敲出勝利打點，今晚又轟出逆轉砲，幫助中信兄弟隊取得2連勝，他認為關鍵在於季後挑戰賽。

中信兄弟今晚在桃園球場作客面對樂天桃猿隊，2局下先掉1分，不過3局上陳子豪棒打猿隊先發投手曾仁和，一發三分砲成為比賽關鍵，陳子豪表示，那一球自己設定變速球，「他也沒有失投，只是剛好我設定到。」

總冠軍賽前兩場打完，陳子豪8打數敲出3支安打，打擊率3成75還貢獻4分打點，他認為大家都打得不差，「滿慶幸有挑戰賽可以打，維持手感這方面大家做得不錯。」

中信兄弟近9年8度闖進總冠軍賽，陳子豪全程參與，也讓他笑說：「經驗豐富啊。」不過相對過去不好的結果，他認為去年奪冠之後，「今年以衛冕者的姿態，不會到很大壓力。」

如今在總冠軍賽前兩戰壓倒年度戰績第一的樂天桃猿，陳子豪認為，主要差在球隊進入狀況比較快，「在總冠軍賽來講，這是我們做得比較好的一點。」

帶著2勝0敗，中信兄弟8日開始要回到洲際主場展開二連戰，挑戰二連霸，陳子豪表示，有先搶到前面的勝場，信心會比較高，「不管主客場，還是要拿到4勝才知道冠軍是誰的，大家也不會鬆懈。」

陳子豪 中信兄弟 樂天桃猿

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