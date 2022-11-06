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中職／泰樂強烈意願111球投8局 用球破百仍飆速151公里

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟投手泰樂。記者陳正興／攝影
中信兄弟投手泰樂。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊外籍投手泰樂今晚猛力燃燒，先發8局投了111球，被敲8支安打，不過僅失1分，另有6次三振，比賽後段還飆出151公里火球，率領球隊以4：1擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽取得2連勝，特別是8局下堅持投完，也讓他獲選為單場MVP。

泰樂今天開局有些不穩，特別是2局下被連續打了3支安打，丟掉1分後，先用三振抓到第2個出局數，接著被陳晨威敲出的中線強勁滾地，被游擊手江坤宇美技攔截，化解危機。

「阿坤那顆守得非常漂亮。」泰樂表示：「如果穿出去，可能多掉兩分，很重要的Play成為關鍵，下一局子豪的三分砲也很重要。」

3局上陳子豪的三分砲為兄弟取得領先，泰樂也越投越穩，直到8局2出局後又被敲安，考量用球數已達110球，投手教練佛斯特喊出暫停，打算換人。泰樂說：「我強烈表達續投的想法，後續討論策略，檢視林泓育今天打席狀況，很慶幸有丟出想要的球。」泰樂只用1球就讓林泓育敲出斷棒滾地球抓到出局數。

其實泰樂投完7局就已經用了102球，總教練林威助表示，8局讓他續投是因為看他球速還在，控球也很好，「短期比賽，相信他的能力。」

7局最後一球，泰樂飆出151公里球速，追平他本季例行賽最快球速，他表示，今天投球感覺很棒，或許不是本季最好的一場，但也用現有的狀況投到最好，「生涯過去也有在關鍵比賽時，在後段局數把球速撐住。」

球速 林泓育

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