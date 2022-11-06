中職／帶2勝回洲際 助總不放鬆直到冠軍到手

中信兄弟隊攻克花果山，在總冠軍賽先取2連勝，接下來戰場將回到洲際球場，總教練林威助直言心情並沒有比較篤定，「就是繼續挑戰第3勝，繼續加油。」憑藉這一勝，林威助續保領軍台灣大賽不敗之身，個人已握6連勝。

兄弟去年在總冠軍賽以4勝0敗清盤統一獅隊，今年先以3勝1敗擊敗味全龍隊、通過季後挑戰賽的考驗，面對樂天桃猿隊，兩戰幾乎都展現高出一截的投打守戰力。

評價此役勝負關鍵，林威助點名許多人，「很多欸，不管是守備，陳子豪的三分砲，還有陳文杰那支安打又打回分數，都對球隊有很大幫助，加上泰樂表現穩定，呂彥青也很穩定守下最後一局。」

林威助也提到，陳子豪的三分砲讓球隊從落後到超前，「心情有稍微…不算放鬆，就是可以處於領先，加上泰樂表現穩定下來，就覺得還不錯。」

兄弟在客場連取兩勝，周二起回到洲際球場進行兩場比賽，若兄弟繼續贏下去，最快周三就可以在主場拋下黃色彩帶、迎接二連霸。