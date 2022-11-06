中職／沒跳過球變妨礙守備 江坤宇：我腿太短...

中信兄弟隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，在中職總冠軍賽取得2勝0敗優勢，兄弟游擊手江坤宇的美技至少幫球隊守下2分，不過談到第7局沒跳過球的妨礙守備，他有點不好意思地笑說：「可能我腳太短。」

在游擊防區有著「柯基撲」美名的江坤宇，今天在2局下球隊丟掉1分後，面對2出局二、三壘有人局面，江坤宇美技撲下陳晨威敲出的強勁中外野方向滾地球，阻斷猿隊攻勢。

除此之外，江坤宇也在4局下策動雙殺，用美技守備搶占焦點，江坤宇說：「自己有更加專注，因為是總冠軍賽，平常100%專注，今天可能有120%。」

不過7局上江坤宇也有凸槌演出，執行短打推進要跑向一壘，沒想到左後腳踩到球，變成妨礙守備出局，跑者也無法推進，江坤宇表示，自己是第一次遇到，「有看到球在我前面，想說我已經跑過去，自己沒感覺，可能腳太短。」

這兩場比賽，兄弟雖在客場作戰，但隊內的加油聲足以抵抗，江坤宇就說，投手群常常會幫忙加油，有人表現不好就給予鼓勵，「感覺很好，很熱情，會互相激勵對方，不要讓某個隊友悶在那邊。」