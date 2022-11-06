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中職／不能去算輸了幾場 曾豪駒：我們還有4場要贏

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊在總冠軍賽連吞兩敗。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊在總冠軍賽連吞兩敗。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊以全年勝率第一直通總冠軍賽，以逸待勞等待對手，但台灣大賽前兩場打完都失守，已在系列賽處於0勝2敗落後，總教練曾豪駒看待兩場比賽都被中信兄弟隊壓著打，語氣中並未氣餒，一開口就是金句，「不能算現在輸了幾場，我們還有4場要贏。」

猿隊今天再以1：4輸給兄弟，先發投手曾仁和投5.2局失3分，致命一擊出現在3局上，曾仁和面對陳子豪的打席，在教練團喊過暫停後，還是被他掃出三分砲。

曾豪駒還原當下教練對於曾仁和的提醒，「我們知道陳子豪這兩個系列賽手感非常好，對我們來說，有危機的時候，想要喊暫停去看怎麼應付他。」他稱讚陳子豪的攻擊設定果斷，「下去就是打第1球，那就是結果，往後再遇到他要再注意一下。」

曾豪駒坦言，此役勝負分水嶺就是那支三分砲，而兩隊打線相比，兄弟打線展現纏鬥性，「讓我們每個投手都不好應付，豪勁上去也是讓他用了20幾球（29球），纏鬥性還是有差距，這是我們後面幾場要去修正的地方。」

猿隊丟掉兩場主場勝利，在爭冠局面上大不利，曾豪駒也不諱言：「主場沒拿到勝利，感覺並不是很好，但還是對下一場保持高度信心。」兩戰都被壓著打，但他強調輸球已是既定事實，再去想也沒用，「比賽就是這樣，我們不能去算輸了幾場，我們還有4場要贏，怎麼樣贏得第一場比賽，這比較重要。」

曾豪駒 曾仁和 陳子豪

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