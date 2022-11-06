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中職／三冠王火力冷冰冰 林立棒次是否調整再討論

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林立。記者陳正興／攝影
林立。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天再以1：4輸給中信兄弟隊，總冠軍賽連續兩場主場失守，處於0勝2敗落後，打線串聯是一大問題，尤其三冠王林立球棒熄火，總教練曾豪駒坦言成績不突出，但他的攻擊依然有做好設定，是否調整棒次，明天會再討論。

林立豪奪本季安打王、打擊王、打點王，堪稱今年聯盟最強打者，但進入台灣大賽後火力冷冰冰，兩場打完合計7打數沒有安打，表現有段落差。

曾豪駒表示，「林立這兩場受到對方的看管，可能在打擊上面的確沒有突出的成績，不過他依然做好他的設定，明天好好做調整，希望下一場比賽能把好的一面表現出來。」第2棒的位置是否會有調整？曾豪駒回應：「明天教練團開會再來討論」。

猿隊還有傷兵隱憂，陳俊秀在打擊時扭傷左腕肌肉，雖未傷到骨頭，後續能否再上場需要觀察。

曾豪駒說：「陳俊秀覺得他狀況正好，那個當下他想下去打擊，但其實當時已經沒有辦法出力，還是要先下來觀察，傷勢不要太嚴重，會準備後面幾場。」

曾豪駒 林立 陳俊秀

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