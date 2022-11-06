中職／陳子豪三分砲咬到桃猿破傷風 兄弟打包2勝回洲際

樂天桃猿隊昨天3支全壘打拿3分贏不了，中信兄弟隊今天示範1支全壘打拿3分，陳子豪炸裂三分砲，加上洋投泰樂8局失1分好投，幫助兄弟終場以4：1擊敗猿隊，總冠軍賽前兩戰都在花果山逞威。

猿隊前兩場主場都失守，讓兄弟取得2勝0敗，根據過往總冠軍賽史封王機率高達88.2%，接下來兩戰戰場轉移至洲際球場、由兄弟作東，猿隊必須想辦法將戰線拚回桃園。

兄弟先發投手泰樂投8局共用111球，被敲8安打、僅失1分，送出6次三振、沒有保送，再度證明兄弟的洋將抉擇沒有看錯人；猿隊則由曾仁和先發5.2局被敲4安打、失3分，重傷害就是陳子豪的三分砲。

猿隊是先取分的一方，2局下、一出局後出現連3安打串聯，成晉的招牌撈法再度撈出一支右外野的車布邊二壘打，這是他生涯在台灣大賽的第1支安打，送回猿隊的第1分。

陳晨威原有機會再添分數，但打得強勁的球，卻被江坤宇回身滑接收進手套再快傳一壘，以美技消滅猿隊的大局，隨後就在3局上出現陳子豪的三分砲，一棒扭轉雙方氣勢。

雙方比分凍結許久，直到7局上兄弟再添分數，「得點圈之鬼」陳文杰在一、三壘有人時再度建功，敲出二壘打、連兩戰貢獻打點。