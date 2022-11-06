中職／陳俊秀赴醫院檢查 扭傷左腕肌肉、未傷及骨頭

樂天桃猿隊在總冠軍賽第二戰折損一名重兵，陳俊秀第4局在擊出界外球後即傷退，已赴醫院檢查，球團回報為傷勢左腕肌肉扭傷，骨頭、軟骨沒事。

陳俊秀本季例行賽全壘打掛蛋，昨天才剛在首戰敲出陽春砲一吐怨氣，今天續扛先發一壘手、第5棒出賽，第4局的打席打了3顆界外球，就在第3顆界外球擊出後，他揮手示意，經由防護員、教練團上前確認左手狀況後，陳俊秀退場、換上朱育賢接替他的棒次。

陳俊秀退場時以球棒怒敲草皮，已令人擔心恐怕傷勢並不輕。球團稍後回覆，陳俊秀已赴醫院檢查，結果為左腕肌肉扭傷，並未傷及骨頭、軟骨。

陳俊秀此役提前退場，以1打數沒有安打作收，也確定總冠軍賽連續16場得分、連續16場安打的兩大紀錄都中斷，前者已是聯盟空前紀錄，後者則排史上第二，僅次於郭嚴文的17場。