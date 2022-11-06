聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳俊秀赴醫院檢查 扭傷左腕肌肉、未傷及骨頭
樂天桃猿隊在總冠軍賽第二戰折損一名重兵，陳俊秀第4局在擊出界外球後即傷退，已赴醫院檢查，球團回報為傷勢左腕肌肉扭傷，骨頭、軟骨沒事。
陳俊秀本季例行賽全壘打掛蛋，昨天才剛在首戰敲出陽春砲一吐怨氣，今天續扛先發一壘手、第5棒出賽，第4局的打席打了3顆界外球，就在第3顆界外球擊出後，他揮手示意，經由防護員、教練團上前確認左手狀況後，陳俊秀退場、換上朱育賢接替他的棒次。
陳俊秀退場時以球棒怒敲草皮，已令人擔心恐怕傷勢並不輕。球團稍後回覆，陳俊秀已赴醫院檢查，結果為左腕肌肉扭傷，並未傷及骨頭、軟骨。
陳俊秀此役提前退場，以1打數沒有安打作收，也確定總冠軍賽連續16場得分、連續16場安打的兩大紀錄都中斷，前者已是聯盟空前紀錄，後者則排史上第二，僅次於郭嚴文的17場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言