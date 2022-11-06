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中職／享受敲安上壘的感動 陳晨威總冠軍賽打更好

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒總冠軍賽首戰，樂天桃猿陳晨威（左）1局下被中信兄弟黃韋盛（右）觸殺在三壘前。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽首戰，樂天桃猿陳晨威（左）1局下被中信兄弟黃韋盛（右）觸殺在三壘前。記者余承翰／攝影

樂天桃猿陳晨威在例行賽打擊成績就很不錯，到了總冠軍賽變更優，加上昨晚4打數2安打，總冠軍賽打擊率3成67，敲安上壘後的感動時刻，刺激他繼續向前衝。

陳晨威第一次打總冠軍賽是在2019年，當時他先發5場，26打數敲出9支安打，加上昨晚在今年總冠軍賽首戰也貢獻2安，打擊率突破3成5，而他生涯季賽打擊率是2成95。

總教練曾豪駒認為，陳晨威在場上展現拚勁，面對大賽場面不會有怯場感，「他是我們的先頭部隊，能夠先衝出去的話，對攻勢會有進展。」

雖然僅是第二次打總冠軍賽，不過陳晨威認為，季賽時桃園主場也常因主題趴湧進大量人潮，對大場面不會陌生，「遇到大比賽時，感覺會更加專注，尤其是敲出安打後，站上壘包，全場都為你加油的感覺，很震撼、很感動。」

相較前一次打總冠軍賽，陳晨威這次更加「在意」，他解釋，前一次自己還是菜鳥，「不會多想，因為沒有經驗，打就對了。」這次是職棒生涯第五年再進總冠軍賽，「會有更多想做到的事，能夠設想比賽各個情節，更專注在場上，做好每個打擊、跑壘、守備。」

結束前兩場桃園主場，猿隊接下來兩場要移師洲際棒球場作客，到時象猿應援強度將倒轉，陳晨威也有心理準備，「之前季賽到洲際客場時也有遇過，就是去享受那個過程。」

陳晨威 樂天桃猿

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